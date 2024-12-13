Ο αδελφός του πρώην προέδρου της πολιτικής πτέρυγας της Χαμάς, Χάλεντ Μασάλ, απελευθερώθηκε απροσδόκητα από τη φυλακή των ΗΠΑ όπου κρατούνταν, ανέφερε η Walla το πρωί της Παρασκευής.

Η ξαφνική απελευθέρωση έρχεται εν μέσω συνομιλιών για πιθανή συμφωνία για τους ομήρους.

Πηγή: jpost.com

