Μια Κινέζα καταδικάστηκε για τον καθοριστικό ρόλο που διαδραμάτισε σε εκείνη που θεωρείται η μεγαλύτερη κατάσχεση κρυπτονομισμάτων στον κόσμο, αξίας άνω των 5 δισ. λιρών ή 5,7 δισ. ευρώ.

Η Zhimin Qian, γνωστή και ως Yadi Zhang, ομολόγησε την ενοχή της τη Δευτέρα στο Southwark Crown Court του Λονδίνου για παράνομη απόκτηση και κατοχή κρυπτονομισμάτων, σημειώνει το BBC.

Μεταξύ 2014 και 2017, η Qian ηγήθηκε μιας μεγάλης κλίμακας απάτης στην Κίνα, εξαπατώντας περισσότερα από 128.000 θύματα και αποθηκεύοντας τα κλεμμένα χρήματα σε περιουσιακά στοιχεία bitcoin, σύμφωνα με δήλωση της Μητροπολιτικής Αστυνομίας.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία ανέφερε ότι η ομολογία ενοχής της 47χρονης έρχεται μετά από επτά χρόνια έρευνας για ένα παγκόσμιο δίκτυο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Σύμφωνα με την αστυνομία, κατασχέθηκαν συνολικά 61.000 bitcoin από την Qian.

Η αστυνομία δήλωσε ότι η έρευνα ξεκίνησε το 2018, μετά από πληροφορία που έλαβε σχετικά με τη μεταφορά παράνομων περιουσιακών στοιχείων.

Η Qian «απέφευγε τη δικαιοσύνη» για πέντε χρόνια μέχρι τη σύλληψή της, η οποία απαιτούσε μια πολύπλοκη έρευνα που αφορούσε πολλές δικαιοδοσίες, δήλωσε η ντετέκτιβ Isabella Grotto, η οποία ηγήθηκε της έρευνας της Μητροπολιτικής Αστυνομίας.

Έφυγε από την Κίνα χρησιμοποιώντας πλαστά έγγραφα και εισήλθε στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου προσπάθησε να ξεπλύνει τα κλεμμένα χρήματα αγοράζοντας ακίνητα, σύμφωνα με την Μητροπολιτική Αστυνομία.

Η Qian είχε τη βοήθεια μιας Κινέζας εργαζόμενης σε εστιατόριο με φαγητό σε πακέτο, της Jian Wen, η οποία καταδικάστηκε σε έξι χρόνια και οκτώ μήνες φυλάκιση πέρυσι για τη συμμετοχή της σε εγκληματική δραστηριότητα.

Η Wen, 44 ετών, ξέπλυνε τα έσοδα από την απάτη και μετακόμισε από το διαμέρισμα πάνω από το εστιατόριο σε ένα «ενοικιαζόμενο σπίτι αξίας πολλών εκατομμυρίων λιρών» στο βόρειο Λονδίνο, σύμφωνα με την Εισαγγελία της Κορώνας (CPS) νωρίτερα φέτος.

Αγόρασε επίσης δύο ακίνητα στο Ντουμπάι αξίας άνω των 500.000 λιρών, σύμφωνα με την CPS.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία δήλωσε ότι κατάσχεσε bitcoin αξίας άνω των 300 εκατομμυρίων λιρών από την Wen.

Η Wen ισχυρίστηκε ότι αγόρασε τα ακίνητα για έναν εργοδότη από την Κίνα. Ωστόσο, η CPS δήλωσε ότι η μεγάλη ποσότητα bitcoin και η έλλειψη αποδεικτικών στοιχείων για το πώς τα απέκτησε υποδηλώνουν ότι προέρχονταν από εγκληματική πηγή.

Η απάτη

Το κινεζικό μέσο ενημέρωσης Lifeweek ανέφερε το 2024 ότι επενδυτές, κυρίως ηλικίας μεταξύ 50 και 75 ετών, είχαν επενδύσει «εκατοντάδες χιλιάδες έως δεκάδες εκατομμύρια» γιουάν σε επενδύσεις που προωθούσε η Qian.

Τα σχέδια εκμεταλλεύτηκαν τη δημοτικότητα των κρυπτονομισμάτων στην Κίνα εκείνη την εποχή, υποσχόμενα ημερήσια μερίσματα και εγγυημένα κέρδη, σύμφωνα με το Lifeweek.

Η εταιρεία της Qian ισχυρίστηκε ότι θα βοηθούσε την Κίνα να γίνει κέντρο χρηματοοικονομικών και τεχνολογίας και παρουσίασε έργα και επενδύσεις που, όπως είπε, είχε σε ολόκληρη τη χώρα.

Ορισμένα από τα θύματα - μεταξύ των οποίων επιχειρηματίες, υπάλληλοι τραπεζών και μέλη του δικαστικού σώματος - φέρεται να παροτρύνθηκαν από φίλους και συγγενείς να επενδύσουν στο σχέδιο της Qian.

Οι επενδυτές φέρεται να γνώριζαν ελάχιστα για την Qian, η οποία περιγραφόταν ως «η θεά του πλούτου».

«Το Bitcoin και άλλα κρυπτονομίσματα χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο από οργανωμένους εγκληματίες για να συγκαλύψουν και να μεταφέρουν περιουσιακά στοιχεία, έτσι ώστε οι απατεώνες να μπορούν να απολαμβάνουν τα οφέλη της εγκληματικής τους συμπεριφοράς», δήλωσε ο αναπληρωτής γενικός εισαγγελέας Robin Weyell.

«Αυτή η υπόθεση, που αφορά τη μεγαλύτερη κατάσχεση κρυπτονομισμάτων στο Ηνωμένο Βασίλειο, καταδεικνύει το μέγεθος των εγκληματικών εσόδων που έχουν στη διάθεσή τους αυτοί οι απατεώνες», επεσήμανε.

Η Qian βρίσκεται υπό κράτηση εν αναμονή της έκδοσης της ποινής της. Η ημερομηνία της έκδοσης της ποινής της δεν έχει ακόμη καθοριστεί.

Πηγή: skai.gr

