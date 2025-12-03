Εννέα Κροάτες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για φασιστικό χαιρετισμό, με στόχο την πρόκληση διαδηλωτών που συμμετείχαν σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας κατά της ακροδεξιάς στη Ριέκα, όπως επιβεβαίωσε εκπρόσωπος της κροατικής αστυνομίας στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Σύμφωνα με τις αρχές, οι μαυροντυμένοι κουκουλοφόροι πραγματοποίησαν τον φασιστικό χαιρετισμό των Ούστασε, του κροατικού κινήματος που είχε συνεργαστεί με τους Ναζί στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και ευθύνεται για την εξόντωση εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων.

Οι κατηγορίες που τους βαρύνουν αφορούν διασάλευση της δημόσιας τάξης, καθώς και τη χρήση του συνθήματος «Για την πατρίδα, έτοιμοι», το οποίο φώναξαν υψώνοντας το δεξί τους χέρι, σύμφωνα με ενημέρωση της κροατικής αστυνομίας. Σε περίπτωση καταδίκης, κινδυνεύουν με ποινή φυλάκισης έως 30 ημέρες και πρόστιμο που αγγίζει τα 4.000 ευρώ.

Οι εννέα κατηγορούμενοι ανήκαν σε ομάδα αρκετών δεκάδων ατόμων που διέκοψε τη διαμαρτυρία για την άνοδο της ακροδεξιάς ρητορικής και της βίας. Όπως καταγράφεται σε βίντεο που κυκλοφόρησαν ευρέως στα κοινωνικά δίκτυα, εκτόξευσαν πυροτεχνήματα κατά των διαδηλωτών, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο ατόμων.

Πολιτικοί αναλυτές έχουν επισημάνει τον τελευταίο καιρό την εξάπλωση της υπερεθνικιστικής ρητορικής και την ενίσχυση του ιστορικού αναθεωρητισμού στην Κροατία.

Ενδεικτικό του κλίματος θεωρείται η συναυλία του ροκ σταρ Μάρκο «Τόμσον» Πέρκοβιτς τον Ιούλιο στο Ζάγκρεμπ. Ο τραγουδιστής, γνωστός για τους φασιστικούς χαιρετισμούς του επί σκηνής, συγκέντρωσε 450.000 θεατές, ενώ ο ίδιος ο πρωθυπουργός παρακολούθησε τις πρόβες και ανήρτησε selfie μαζί του.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

