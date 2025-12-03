Γουίτκοφ και Κούσνερ ενημέρωσαν Τραμπ και Ουκρανούς μετά τη συνάντηση με Πούτιν

Οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ ενημέρωσαν τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και Ουκρανούς αξιωματούχους μετά από μια «διεξοδική και παραγωγική συνάντηση» με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στη Μόσχα την Τρίτη, δήλωσε την Τετάρτη αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ρωσία συμμετείχαν σε μια διεξοδική, παραγωγική συνάντηση. Ο ειδικός απεσταλμένος Γουίτκοφ και ο κ. Κούσνερ ενημέρωσαν στη συνέχεια τον πρόεδρο και την ουκρανική πλευρά», ανέφερε ο αξιωματούχος.



Πηγή: skai.gr

