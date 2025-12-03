Ο Στέφανο Σαννίνο αποχώρησε από την Κομισιόν λόγω της έρευνας για απάτη

Ο Στέφανο Σαννίνο, γενικός διευθυντής στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο οποίος συνελήφθη από τις βελγικές αρχές στο πλαίσιο έρευνας για απάτη, δεν ασκεί πλέον τα καθήκοντά του, ανακοίνωσε η Κομισιόν.

Η επιβεβαίωση ήρθε μετά τις έρευνες που πραγματοποίησαν οι βελγικές αρχές, κατόπιν αιτήματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO), τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης, κατά τις οποίες ο Σαννίνο τέθηκε υπό κράτηση. Ο Σαννίνο ήταν επικεφαλής της Διεύθυνσης της Επιτροπής για τη Μέση Ανατολή, τη Βόρεια Αφρική και τον Κόλπο, ενώ στο παρελθόν είχε διατελέσει γενικός γραμματέας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης.

Ο Σαννίνο «δεν ασκεί πλέον τα καθήκοντά του», δήλωσε εκπρόσωπος της Επιτροπής την Τετάρτη. «Λόγω των καταγγελιών που έχουν υποβληθεί από την EPPO», ο Σαννίνο «έχει λάβει άδεια έως το τέλος του έτους, οπότε και θα συνταξιοδοτηθεί όπως είχε προγραμματιστεί». Ο Σαννίνο έχει ήδη συμπληρώσει το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης.

Σε email που έστειλε σε συναδέλφους του, ανακοινώνοντας την επικείμενη συνταξιοδότησή του, το οποίο δημοσιοποιήθηκε πρώτο από το Euractiv, ο Σαννίνο ανέφερε ότι «υπό αυτές τις συνθήκες, δεν θεωρώ σκόπιμο να συνεχίσω στη σημερινή μου θέση». Πρόσθεσε ότι «έχει εμπιστοσύνη στο έργο των δικαστικών αρχών και βεβαιότητα ότι όλα θα διευκρινιστούν».

Ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής της DG MENA, Μίχαελ Καρνίτσνιγκ, θα αναλάβει τα καθήκοντα του Σαννίνο μέχρι να οριστεί διάδοχος.

Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής δήλωσε ότι «οφείλουμε όλοι να σεβαστούμε το τεκμήριο αθωότητας μέχρι να ολοκληρωθούν οι δικαστικές διαδικασίες».

Ο Σαννίνο, όπως και η πρώην επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Φεντερίκα Μογκερίνι, η οποία επίσης τέθηκε υπό κράτηση την Τρίτη στο πλαίσιο της έρευνας, αφέθηκαν ελεύθεροι μετά από αρκετές ώρες κατά τις οποίες κρατήθηκαν για ανάκριση.

Η Μογκερίνι, πρύτανης του Κολεγίου της Ευρώπης, ο Σαννίνο και ένα ακόμη μέλος του προσωπικού του Κολεγίου της Ευρώπης συνελήφθησαν την Τρίτη στο πλαίσιο έρευνας για το αν ο δημόσιος διαγωνισμός που είχε προκηρύξει η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (EEAS) το 2021-22, για την ανάθεση της Ευρωπαϊκής Διπλωματικής Ακαδημίας σε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα, ήταν στημένος.

Οι κατηγορίες δεν έχουν αποδειχθεί και τόσο η Μογκερίνι όσο και ο Σαννίνο και ο τρίτος συλληφθείς θεωρούνται αθώοι μέχρι αποδείξεως του αντιθέτου ενώπιον δικαστηρίου.

«Χθες διευκρίνισα τη θέση μου στους ανακριτές που ενεργούν εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας», δήλωσε η Μογκερίνι σε ανακοίνωσή της την Τετάρτη. «Το Κολλέγιο έχει εφαρμόσει πάντοτε και θα συνεχίσει να εφαρμόζει τα υψηλότερα πρότυπα ακεραιότητας και δικαιοσύνης».



