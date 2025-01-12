Ιταλία: Συγκρούσεις αστυνομίας - διαδηλωτών για τον θάνατο 19χρονου σε αστυνομική καταδίωξη

Συγκρούσεις της αστυνομίας με διαδηλωτές, σημειώθηκαν την περασμένη νύχτα στην Ρώμη και στην Μπολώνια, σε διαδηλώσεις διαμαρτυρίας για τον θάνατο του 19χρονου Ράμι Ελγκάμι, πριν ενάμιση μήνα στο Μιλάνο. Ο νέος επέβαινε σε μηχανάκι μαζί με φίλο του και δεν είχε σταματήσει σε έλεγχο της αστυνομίας. Μετά από ανθρωποκυνηγητό οκτώ χιλιομέτρων, έχασε την ζωή του πέφτοντας, με το μηχανάκι, πάνω σε στύλο.

Χθες βράδυ, σε διαδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην περιοχή της Ρώμης Σαν Λορέντσο, σε μικρή απόσταση από το πανεπιστήμιο «Λα Σαπιέντσα», μέρος των συμμετεχόντων στην κινητοποίηση πέταξε καπνογόνα προς τους αστυνομικούς, οι οποίοι αντέδρασαν με χρήση γκλοπ. Ένταση σημειώθηκε και στην Μπολώνια, όπου ομάδα διαδηλωτών, προκάλεσε ζημιές σε καταστήματα και πέταξε κροτίδες προς την κατεύθυνση αστυνομικού τμήματος. Παράλληλα, σημειώθηκαν βανδαλισμοί στην εβραϊκή συναγωγή της πόλης.

Demonstration for Ramy Elgaml in Rome, clashes between demonstrators and police in San Lorenzo so NOT ONLY AFRICA POLICE BEHAVED LIKE ANIIMALS

pic.twitter.com/dj8sWQa96E — V.O.H (@Knot73211261) January 11, 2025

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, σε ανάρτησή στο διαδίκτυο υπογράμμισε ότι «δεν πρέπει να χρησιμοποιείται μια τραγωδία για να νομιμοποιείται η βία» και εξέφρασε την αλληλεγγύη της στις αστυνομικές δυνάμεις.

Υπενθυμίζεται ότι την υπόθεση του θανάτου του Ράμι Ελγκάμι, ερευνούν οι εισαγγελείς του Μιλάνου και ότι πριν λίγες ημέρες, η ιταλική, δημόσια τηλεόραση Rai μετέδωσε βίντεο από κάμερα που ήταν τοποθετημένη σε κράνος των καραμπινιέρων.

Tra bombe carta, fumogeni e aggressioni, ieri sera a Roma abbiamo assistito all'ennesimo, ignobile episodio di disordine e caos ad opera dei soliti facinorosi scesi in piazza non per manifestare per una causa, bensì per puro spirito vendicativo. Non si può utilizzare una tragedia… pic.twitter.com/HHcKD5I8Fq — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) January 12, 2025

Ο ιταλικός τύπος υπογραμμίζει ότι από την συνομιλία που ακούγεται, συμπεραίνεται ότι οι καραμπινιέροι επιχείρησαν να «εμβολίσουν» το μηχανάκι στο οποίο βρισκόταν ο δεκαεννιάχρονος, μαζί με τον φίλο του και ότι προσπάθησαν να τους κλείσουν τον δρόμο.

Παράλληλα, φέρονται να του ζήτησαν να σβήσει το υλικό που περιείχε το κινητό του.

Αμέσως μετά την μετάδοση του συγκεκριμένου βίντεο από την Rai, στο Μιλάνο οργανώθηκαν διαδηλώσεις με αίτημα την άμεση απόδοση δικαιοσύνης, για τον θάνατο του Ράμι Ελγκάμι. Σε μερικές από τις κινητοποιήσεις, έγιναν βίαιες παρεκτροπές, οι οποίες καταδικάσθηκαν από την οικογένεια του θύματος.

Σύμφωνα με πολλούς αναλυτές, στη φάση αυτή υπάρχει ανησυχία για επικίνδυνη κλιμάκωση της έντασης, ιδίως σε υποβαθμισμένες περιοχές της ιταλικής συμπρωτεύουσας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.