Ο Ζελένσκι κάλεσε τους συμμάχους του να τηρήσουν τις υποσχέσεις εφοδιασμού όπλων προς την Ουκρανία

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε σήμερα τους συμμάχους της χώρας του να τιμήσουν τις υποσχέσεις τους και να εφοδιάσουν με όπλα την Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένων και οπλικών συστημάτων που μπορούν ν΄ αντιμετωπίσουν τις ρωσικές αεροπορικές επιθέσεις.

Σύμφωνα με τον ίδιο, στη διάρκεια της περασμένης εβδομάδας, οι ρωσικές δυνάμεις πραγματοποίησαν εκατοντάδες αεροπορικούς βομβαρδισμούς κατά της Ουκρανίας, με περίπου 700 βόμβες, αλλά και περισσότερα από 600 επιθετικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα.

Η αντιαεροπορική άμυνα της Ουκρανίας κατέρριψε 60 από τα συνολικά 94 drones που εξαπέλυσε η Ρωσία στη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με μία σημερινή ανακοίνωση της Πολεμικής Αεροπορίας της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, 34 ρωσικά drones “έχασαν την πορεία της πτήσης τους”, μετά από τη χρήση ηλεκτρονικών αντιμέτρων.

“Κάθε εβδομάδα, ο πόλεμος της Ρωσίας συνεχίζεται επειδή οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις διατηρούν την ικανότητα τους να τρομοκρατούν την Ουκρανία και να εκμεταλλεύονται την αεροπορική υπεροχή τους”, ανέφερε ο Ζελένσκι στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

Ο ίδιος, κάλεσε τους συμμάχους της Ουκρανίας να τηρήσουν τι δεσμεύσεις τους.

“Οι αποφάσεις που ελήφθησαν στη διάσκεψη του ΝΑΤΟ στην Ουάσινγτον, όπως επίσης και οι αποφάσεις των συναντήσεων στο Ραμστάιν σχετικά με την αντιαεροπορική άμυνα της Ουκρανίας, δεν έχουν ακόμη υλοποιηθεί πλήρως”, ανέφερε ο Ζελένσκι.

Ο Ουκρανός πρόεδρος έχει δηλώσει ότι συζήτησε με τους συμμάχους της Ουκρανίας, αλλά και τις ΗΠΑ την πιθανότητα παραχώρησης των κατάλληλων αδειών στη χώρα του, σχετικά με την παραγωγή αντιαεροπορικών συστημάτων και πυραύλων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

