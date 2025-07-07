Κρίσιμη συνάντηση Τραμπ - Νετανιάχου

Σε κομβικό σημείο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις για την εκεχειρία στη Γάζα, με τα βλέμματα στραμμένα στο Κατάρ, απ' όπου αναμένονται οι νεότερες εξελίξεις. Παρά το γεγονός ότι ΗΠΑ και Ισραήλ εξακολουθούν να μιλούν για θετικό momentum στην αναζήτηση λύσης, η διαδικασία παραμένει εξαιρετικά ρευστή, όπως και το πρόγραμμα της επίσκεψης του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου, στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Στο επίκεντρο το μέλλον της Μέσης Ανατολής

Το ενδιαφέρον της τρέχουσας επίσκεψης Νετανιάχου στην Ουάσιγκτον επικεντρώνεται στο προγραμματισμένο γεύμα εργασίας με τον Αμερικανό Πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, στις 18:30 τοπική ώρα (01:30 ξημερώματα Τρίτης στην Ελλάδα). Κύριο θέμα συζήτησης αποτελεί η "επόμενη μέρα" μετά τον πρόσφατο πόλεμο Ισραήλ-Ιράν. Σύμφωνα με το κρατικό ισραηλινό ραδιόφωνο, το τραπέζι των διαπραγματεύσεων θα γεμίσει με εναλλακτικές προτάσεις από την αμερικανική πλευρά σχετικά με τον αναθεωρημένο μηχανισμό ελέγχου του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος. Αυτές οι πρωτοβουλίες ενδέχεται να τεθούν στο τραπέζι των "κατ’ ιδίαν επαφών ΗΠΑ - Ιράν" της επόμενης εβδομάδας στη Νορβηγία.

Παράλληλα, ο Νετανιάχου συναντά διαδοχικά τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, και τον ειδικό απεσταλμένο του Λευκού Οίκου στη Μέση Ανατολή, Στίβεν Γουίτκοφ, με ευρύτερη ατζέντα που καλύπτει όλες τις τρέχουσες γεωπολιτικές προκλήσεις. Το βλέμμα, ωστόσο, παραμένει στην Ντόχα του Κατάρ, όπου βρίσκεται ήδη η ισραηλινή αντιπροσωπεία, αναμένοντας την έκβαση των διαπραγματεύσεων για την κρίση στη Γάζα.

Αντιφατικά μηνύματα στις διαπραγματεύσεις για τη Γάζα

Το κλίμα στις συνομιλίες χαρακτηρίζεται από έντονη αντίφαση. Αν και ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται αισιόδοξος, δηλώνοντας ότι "η επίτευξη εκεχειρίας είναι πολύ κοντά", και ο Μπενιαμίν Νετανιάχου επιθυμεί σύμφωνα με πληροφορίες να κλείσει άμεσα η συμφωνία για τη Γάζα, η πραγματικότητα αποδεικνύεται πιο σύνθετη. Το Ισραήλ ήδη απέρριψε ως ακατάδεκτες τις τρεις βελτιωτικές προτάσεις της Χαμάς στο νεότερο αμερικανικό σχέδιο.

Ενδεικτικό του κλίματος είναι οι σημερινές δηλώσεις Παλαιστινίων αξιωματούχων στο Reuters, που περιγράφουν ένα αδιέξοδο, σημειώνοντας ότι η ισραηλινή κυβέρνηση δεν έχει δώσει εντολή στην αντιπροσωπεία της να προχωρήσει σε υπογραφή τελικής συμφωνίας. Αντίθετα, το γραφείο Νετανιάχου από την Ιερουσαλήμ διέψευσε αυτήν την πληροφορία, διαβεβαιώνοντας πως οι διαπραγματευτές έχουν σαφείς εντολές, αφήνοντας ανοιχτό ενδεχόμενο για θετική έκβαση στο μέλλον.

Οι επόμενες κινήσεις σε διπλωματικό επίπεδο

Σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός αναμένεται να συναντηθεί τις επόμενες ημέρες με τον Αμερικανό Υπουργό Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, μέλη του τοπικού εβραϊκού λόμπι, καθώς και με τον Υπουργό Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, με έμφαση στην ολοκλήρωση της διμερούς συμφωνίας περί δασμών. Εφόσον οι συνομιλίες στην Ντόχα οδηγήσουν σε συμφωνία για εκεχειρία στη Γάζα, θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι θα υπάρξει και νέα συνάντηση Τραμπ-Νετανιάχου, ενώ παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο επέκτασης της παραμονής του Νετανιάχου στις ΗΠΑ, τουλάχιστον έως το Σάββατο 13 Ιουλίου, ανάλογα με τις εξελίξεις.

Πηγή: Deutsche Welle

