Διευθύντρια φυλακής δολοφονείται στον Ισημερινό

Η διευθύντρια της μεγαλύτερης φυλακής του Ισημερινού στη Γουαγιακίλ —κέντρου κράτησης το οποίο μετατρέπεται συχνά σε θέατρο αιματηρών εξεγέρσεων εγκλείστων—, δολοφονήθηκε χθες Πέμπτη, ανακοίνωσε η υπηρεσία σωφρονιστικών καταστημάτων της χώρας της Λατινικής Αμερικής, η SNAI.

«Η διευθύντρια του κέντρου στέρησης της ελευθερίας αρρένων υπ’ αριθμόν 1 της Γουάγιας, η Μαρία Δανιέλα Ικάσα Ισαβάλα, απεβίωσε έπειτα από επίθεση ενόπλων στον δρόμο», ανέφερε η υπηρεσία της, διευκρινίζοντας πως η αξιωματούχος υπέκυψε στα τραύματά της καθώς διακομιζόταν σε νοσοκομείο.

Η αστυνομία «βρίσκεται επιτόπου για να αρχίσει τις έρευνες που θα επιτρέψουν να εντοπιστούν» οι δράστες της δολοφονίας, συνέχισε η SNAI.

Άλλος ένας εργαζόμενος της υπηρεσίας τραυματίστηκε, κατά την ίδια πηγή.

Η φυλακή Γουάγιας υπ’ αριθμόν 1 σπαράσσεται συχνά από συγκρούσεις μεταξύ συμμοριών και αιματηρές εξεγέρσεις τα τελευταία χρόνια. Συνολικά, πάνω από 460 κρατούμενοι έχουν δολοφονηθεί μέσα στις φυλακές του Ισημερινού από το 2021.

Η διευθύντρια Ικάσα είναι η δεύτερη αξιωματούχος της SNAI που δολοφονείται εντός του τρέχοντος μήνα.

Την 3η Σεπτεμβρίου, δολοφονήθηκε ο Άλεξ Γκεβάρα, ο διευθυντής της φυλακής Σουκούμπιος 1, στην ομώνυμη επαρχία, την οποία διαρρέει ο Αμαζόνιος, ενώ δυο υφιστάμενοί του τραυματίστηκαν, όταν ένοπλοι έκαναν κόσκινο με σφαίρες το όχημα στο οποίο επέβαιναν, σύμφωνα με την υπηρεσία.

Και στα τέλη Αυγούστου, άλλοι δυο λειτουργοί της SNAI δολοφονήθηκαν καθώς πήγαιναν στην εργασία τους σε φυλακή της Γουαγιακίλ, μεγαλούπολης που συγκαταλέγεται στις περιοχές του Ισημερινού τις οποίες σαρώνει το κύμα βίας στη χώρα.

Ο Ισημερινός έχει κηρυχθεί από την αρχή της χρονιάς σε κατάσταση «εσωτερικής ένοπλης σύρραξης» με απόφαση του προέδρου του Ντανιέλ Νομπόα, εξαιτίας της δράσης συμμοριών που τη λυμαίνονται και συγκρούονται κυρίως για τον έλεγχο οδών διακίνησης ναρκωτικών.

Η χώρα κατέγραψε το 2023 δείκτη ανθρωποκτονιών-ρεκόρ, που έφθασε τις 47 ανά 100.000, ενώ δεν ξεπερνούσε τις έξι ανθρωποκτονίες ανά 100.000 κατοίκους το 2018. Η κυβέρνηση διαβεβαιώνει πάντως πως οι δολοφονίες μειώθηκαν το τρέχον έτος, χάρη στα μέτρα που επέβαλε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

