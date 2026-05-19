Οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέλαβαν στη διάρκεια της νύχτας δεξαμενόπλοιο που συνδέεται με το Ιράν στον Ινδικό Ωκεανό, σύμφωνα με τρεις Αμερικανούς αξιωματούχους.

Το δεξαμενόπλοιο, με την ονομασία Skywave, είχε τεθεί υπό αμερικανικές κυρώσεις τον Μάρτιο λόγω της εμπλοκής του στη μεταφορά ιρανικού πετρελαίου. Δεδομένα παρακολούθησης πλοίων έδειχναν ότι την Τρίτη έπλεε δυτικά της Μαλαισίας, αφού είχε διασχίσει τα Στενά της Μαλάκκας.

Σύμφωνα με μεσίτες και στοιχεία της Lloyd’s List Intelligence, το πλοίο είχε πιθανότατα φορτώσει περισσότερα από ένα εκατομμύριο βαρέλια αργού πετρελαίου από το νησί Χαργκ του Ιράν τον Φεβρουάριο.

Πρόκειται τουλάχιστον για την τρίτη φορά που οι ΗΠΑ κατάσχουν πετρελαιοφόρο στο πλαίσιο της επιχείρησης κατά του λεγόμενου «σκιώδους στόλου» που συνδέεται με το Ιράν. Οι ενέργειες αυτές είναι ξεχωριστές από τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό ιρανικών λιμανιών, ο οποίος εφαρμόζεται στον Κόλπο του Ομάν και την Αραβική Θάλασσα.

Οι ΗΠΑ είχαν καταλάβει και άλλα πλοία -τα Majestic X και Tifani- στον Ινδικό Ωκεανό τον Απρίλιο.

Η κυβέρνηση Τραμπ συνεχίζει να πιέζει την Τεχεράνη να αποδεχθεί τις αμερικανικές απαιτήσεις σχετικά με το πυρηνικό της πρόγραμμα. Ο Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι απείχε «μία ώρα» από το να εγκρίνει νέα στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν, αλλά ανέβαλε την απόφαση έπειτα από αιτήματα συμμάχων χωρών του Κόλπου.



Πηγή: skai.gr

