Ιράκ: Τρεις νεκροί και 16 τραυματίες σε επεισόδια στο Κιρκούκ - Δείτε βίντεο

Το ένα θύμα ήταν 21 ετών, τα άλλα δύο 37

Τρεις Κούρδοι σκοτώθηκαν και άλλοι 16 άνθρωποι τραυματίστηκαν χθες Σάββατο στο Ιράκ, κατά τη διάρκεια επεισοδίων στο Κιρκούκ, πολυεθνική πόλη στο βόρειο τμήμα της χώρας όπου οι αρχές επέβαλαν απαγόρευση κυκλοφορίας έπειτα από αρκετές ημέρες εντάσεων.

A protester in Kirkuk waves the Kurdish flag as unrest continues in the city with Kurdish protesters angry over the blockage of the main Kirkuk-Erbil road.



Οι δύο από τους τρεις νεκρούς χτυπήθηκαν από σφαίρες στον θώρακα και ο τρίτος στο κεφάλι, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο επικεφαλής των υγειονομικών υπηρεσιών του Κιρκούκ, ο Ζιάντ Χαλάφ. Το ένα θύμα ήταν 21 ετών, τα άλλα δύο 37.

Kurdish protests in Kirkuk



Video showing the moment when Iraqi security forces started firing live ammunition at Kurdish protesters, demonstrating against the closure of the main Kirkuk-Erbil highway, in Kirkuk.



Οι τραυματίες –16, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό των αρχών– χτυπήθηκαν από «σφαίρες, πέτρες, ή γυαλιά», σύμφωνα με τον κ. Χαλάφ, που διευκρίνισε πως ανάμεσά τους είναι τρία μέλη των δυνάμεων επιβολής της τάξης.

Ο κ. Χαλάφ είχε αναφέρει νωρίτερα πως οι τραυματίες είναι τόσο Κούρδοι, όσο και Άραβες. Χθες, σε αντίπαλες διαδηλώσεις συγκεντρώθηκαν από την μια πλευρά κούρδοι κάτοικοι και από την άλλη τουρκμένοι και άραβες διαδηλωτές και ξέσπασαν συγκρούσεις, παρά την ανάπτυξη των δυνάμεων ασφαλείας.

Οι δυνάμεις επιβολής της τάξης άνοιξαν πυρ προειδοποιητικά για αναγκάσουν κούρδους διαδηλωτές να διαλυθούν.

Πολλά οχήματα πυρπολήθηκαν σε λεωφόρο, μετέδωσε ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου.

Τουλάχιστον 31 διαδηλωτές προσήχθησαν, πέντε από τους οποίους ήταν οπλισμένοι, δήλωσε αξιωματούχος των δυνάμεων ασφαλείας στο Κιρκούκ.

Ο πρωθυπουργός Μοχάμεντ Σία αλ Σουντάνι ζήτησε να συγκροτηθεί «επιτροπή έρευνας» για να εξακριβωθούν τα αίτια των φονικών επεισοδίων.

Εδώ και σχεδόν μια εβδομάδα, οι εντάσεις κλιμακώνονται στην Κιρκούκ, πόλη που ιστορικά διεκδικείται από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση στη Βαγδάτη και τις αρχές της αυτόνομης περιφέρειας του ιρακινού Κουρδιστάν στον βορρά.

Τη Δευτέρα, διαδηλωτές που ανήκαν στην αραβική και στην τουρκμενική κοινότητα έκαναν καθιστική διαμαρτυρία κοντά σε αρχηγείο των δυνάμεων ασφαλείας στην επαρχία Κιρκούκ, αφού κυκλοφόρησαν πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες ο ιρακινός πρωθυπουργός διέταξε η εγκατάσταση να παραδοθεί στο Δημοκρατικό Κόμμα του Κουρδιστάν (ΔΚΚ), στο οποίο ανήκε στο παρελθόν.

Χθες Σάββατο κούρδοι διαδηλωτές κινητοποιήθηκαν με τη σειρά τους και προσπάθησαν να κάνουν πορεία ως το αρχηγείο.

Οι αρχές έκαναν πίσω για να κατευνάσουν τα πνεύματα, με τον επικεφαλής των αρχών της επαρχίας Κιρκούκ, τον Ρακάν Σαΐντ αλ Τζουμπούρι, να ανακοινώνει πως η αποχώρηση των δυνάμεων ασφαλείας από το αρχηγείο αναβλήθηκε για να εξασφαλιστεί ο τερματισμός της καθιστικής διαμαρτυρίας των αράβων και των τουρκμένων διαδηλωτών.

Από τη δική τους πλευρά κούρδοι διαδηλωτές συνέχισαν χθες τις κινητοποιήσεις σε άλλο τομέα της πόλης όπου πυρπόλησαν ελαστικά αυτοκινήτων.

Ο κ. Σουντάνι διέταξε χθες «την επιβολή απαγόρευσης της κυκλοφορίας στο Κιρκούκ» και να διεξαχθούν «επιχειρήσεις των δυνάμεων ασφαλείας για να εκκαθαριστούν ζώνες που πλήττονται από τις ταραχές».

Αν και οι σχέσεις ανάμεσα στη Βαγδάτη και την Αρμπίλ είναι δύσκολες, η κυβέρνηση του Μοχάμεντ Σία αλ Σουντάνι έχει κατορθώσει τους τελευταίους μήνες να τις βελτιώσει.

Κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνδιάλεξης με ηγέτες του αυτόνομου ιρακινού Κουρδιστάν, ο ιρακινός ομοσπονδιακός πρωθυπουργός Σουντάνι και ο ιστορικός ηγέτης των Κούρδων, ο Μασούντ Μπαρζανί, συμφώνησαν να εργαστούν από κοινού για να «αποτύχουν αυτοί που θέλουν να πλήξουν την ασφάλεια και τη σταθερότητα του Κιρκούκ».

Το 2014, το ΔΚΚ και οι Πεσμεργκά, οι δυνάμεις ασφαλείας του αυτόνομου ιρακινού Κουρδιστάν, έθεσαν υπό τον έλεγχό τους την επαρχία Κιρκούκ, όπου βρίσκονται μεγάλα κοιτάσματα πετρελαίου. Εκδιώχθηκαν το 2017 από ομοσπονδιακά στρατεύματα, μετά το αποτυχημένο δημοψήφισμα για την κουρδική ανεξαρτησία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

