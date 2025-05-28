Λογαριασμός
Κρεμλίνο: Πιθανή η συνάντηση Πούτιν-Ζελένσκι, αλλά ως αποτέλεσμα των ρωσοουκρανικών συνομιλιών

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Ρώσου προέδρου Nτμίτρι Μεντβέντεφ «δεν υπάρχουν αλλαγές στη θέση μας σχετικά με την κύρια πιθανότητα μιας τέτοιας συνάντησης»

Μια απευθείας συνάντηση μεταξύ του Ρώσου Προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και του επικεφαλής του καθεστώτος του Κιέβου Βολοντίμιρ Ζελένσκι είναι πιθανή, αλλά θα πρέπει να είναι το αποτέλεσμα διαπραγματεύσεων μεταξύ Μόσχας και Κιέβου για διάφορα θέματα, τόνισε την Πέμπτη ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ στους δημοσιογράφους απαντώντας σε ερώτηση του TASS.

Σύμφωνα με τον Ρώσο αξιωματούχο, «δεν υπάρχουν αλλαγές στη θέση μας σχετικά με την κύρια πιθανότητα μιας τέτοιας συνάντησης».

«Ωστόσο, μια τέτοια συνάντηση θα πρέπει να είναι το αποτέλεσμα συγκεκριμένων συμφωνιών μεταξύ των δύο αντιπροσωπειών», ξεκαθάρισε ο Πεσκόφ.

