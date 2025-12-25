Κρεμλίνο: Ο Πούτιν ευχήθηκε «Καλά Χριστούγεννα» στον Τραμπ

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ευχήθηκε «Καλά Χριστούγεννα» στον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ.

Παράλληλα, το Κρεμλίνο ανέφερε ότι η Μόσχα εξετάζει τα έγγραφα που μετέφερε από τις ΗΠΑ ο Κιρίλ Ντμίτριεφ.

Το Κρεμλίνο γνωστοποίησε επίσης ότι η Ρωσία έχει καταθέσει πρόταση προς τη Γαλλία σχετικά με τον φυλακισμένο Γάλλο ερευνητή Λοράν Βινατιέ, υπογραμμίζοντας ότι πλέον «η μπάλα βρίσκεται στο γήπεδο της Γαλλίας».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.