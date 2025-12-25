Λογαριασμός
Κρεμλίνο: Ο Πούτιν ευχήθηκε «Καλά Χριστούγεννα» στον Τραμπ

Παράλληλα, το Κρεμλίνο ανέφερε ότι η Μόσχα εξετάζει τα έγγραφα που μετέφερε από τις ΗΠΑ ο Κιρίλ Ντμίτριεφ

Τραμπ και Πούτιν

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ευχήθηκε «Καλά Χριστούγεννα» στον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ.

Παράλληλα, το Κρεμλίνο ανέφερε ότι η Μόσχα εξετάζει τα έγγραφα που μετέφερε από τις ΗΠΑ ο Κιρίλ Ντμίτριεφ.

Το Κρεμλίνο γνωστοποίησε επίσης ότι η Ρωσία έχει καταθέσει πρόταση προς τη Γαλλία σχετικά με τον φυλακισμένο Γάλλο ερευνητή Λοράν Βινατιέ, υπογραμμίζοντας ότι πλέον «η μπάλα βρίσκεται στο γήπεδο της Γαλλίας».

