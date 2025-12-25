Ουκρανικά drones έπληξαν εγκαταστάσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου στη Ρωσία

Ουκρανικά drones έπληξαν δεξαμενές πετρελαίου στο ρωσικό λιμάνι του Temryuk και ένα εργοστάσιο επεξεργασίας φυσικού αερίου στο Orenburg της Ρωσίας, όπως δήλωσε την Πέμπτη στο Reuters ένας αξιωματούχος της ουκρανικής υπηρεσίας ασφαλείας SBU.

«Η SBU συνεχίζει να στοχεύει συστηματικά εγκαταστάσεις του ρωσικού τομέα πετρελαίου και φυσικού αερίου. Κάθε μία από αυτές τις επιθέσεις πλήττει τον ρωσικό προϋπολογισμό, μειώνει τα έσοδα σε ξένο νόμισμα και περιπλέκει την εφοδιαστική αλυσίδα και την προμήθεια καυσίμων για τον στρατό», δήλωσε ο αξιωματούχος.

Πηγή: skai.gr

