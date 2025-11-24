Πρωτοσέλιδο στα βρετανικά ΜΜΕ είναι σήμερα η αποκάλυψη του πρώην πρωθυπουργού, Ντέιβιντ Κάμερον ότι διαγνώστηκε με καρκίνο του προστάτη και ότι έχει υποβληθεί σε θεραπεία, προκειμένου να παροτρύνει όλους τους άνδρες να κάνουν εξετάσεις.

«Οι λέξεις που ποτέ δεν ξεχνάς: "Φοβάμαι ότι μπορεί να είναι καρκίνος". Μόλις άκουσα αυτό το νέο - βαθιά συγκλονισμένος από τον πρόωρο θάνατο του αδελφού μου - έδρασα γρήγορα και είχα τύχη» αναφέρει σε ανάρτησή του ο γνωστός Βρετανός συντηρητικός πολιτικός.

The words you never forget: “I’m afraid it could be cancer”. On hearing this news - affected deeply by my brother’s premature death - I acted quickly & was lucky. So today I’m adding my name to the campaign calling for a prostate cancer screening programme.… — David Cameron (@David_Cameron) November 24, 2025

Ο Κάμερον, 59 ετών, δήλωσε στην εφημερίδα Times ότι η σύζυγός του επέμενε να πάει για έλεγχο, αφού άκουσαν μια ραδιοφωνική συνέντευξη του επιχειρηματία Νικ Τζόουνς στο BBC, ο οποίος έκανε εκστρατεία για να εξεταστούν περισσότεροι άνδρες.

Ο Καμερον υποβλήθηκε σε εξέταση για το ειδικό προστατικό αντιγόνο (PSA) νωρίτερα φέτος, ακολουθούμενη από μαγνητική τομογραφία και βιοψία.

Στη συνέχεια, υποβλήθηκε σε θεραπεία, η οποία στοχεύει την περιοχή όπου υπάρχει ο όγκος χρησιμοποιώντας μεθόδους όπως τα υπερηχητικά κύματα για την καταστροφή των καρκινικών κυττάρων.

«Δεν μου αρέσει ιδιαίτερα να συζητώ για τα προσωπικά μου ζητήματα υγείας, αλλά νιώθω ότι πρέπει», είπε ο Κάμερον.

«Ας είμαστε ειλικρινείς. Οι άνδρες δεν είναι πολύ καλοί στο να μιλάνε για την υγεία τους. Έχουμε την τάση να αναβάλλουμε τα πράγματα» τόνισε.

«Έκανα υπερηχογράφημα. Με βοήθησε να ανακαλύψω κάτι που δεν πήγαινε καλά και μου έδωσε την ευκαιρία να το αντιμετωπίσω» είπε χαρακτηριστικά.

Ο καρκίνος του προστάτη είναι ο πιο συνηθισμένος καρκίνος στους άνδρες στο Ηνωμένο Βασίλειο, με περίπου 55.000 νέες περιπτώσεις κάθε χρόνο.Ο καρκίνος είναι πιο συχνός σε μεγαλύτερες ηλικίες - ιδιαίτερα σε άνδρες άνω των 75 ετών. Οι περιπτώσεις σε άτομα κάτω των 50 ετών είναι σπάνιες.

Προς το παρόν δεν υπάρχει πρόγραμμα προληπτικού ελέγχου για τον καρκίνο του προστάτη στο Ηνωμένο Βασίλειο λόγω ανησυχιών σχετικά με την ακρίβεια των εξετάσεων PSA.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.