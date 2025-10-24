Τουρκία: Δικαστήριο απορρίπτει τις κατηγορίες κατά του CHP για «εκλογική απάτη»

Δικαστήριο στην Τουρκία απέρριψε σήμερα τις κατηγορίες περί «εκλογικής απάτης» κατά τη διαδικασία ανάδειξης της ηγεσίας του μεγαλύτερου κόμματος της αντιπολίτευσης, του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) στο συνέδριό του το 2023, κατηγορίες οι οποίες αν γίνονταν δεκτές από το δικαστήριο θα οδηγούσαν στην άρση της νομιμότητας της ηγεσίας του CHP και την καθαίρεση του ηγέτη του Οζγκιούρ Εζέλ.

Επικριτές της κυβέρνησης Ερντογάν κατήγγειλαν ότι η δικαστική δίωξη είχε ως στόχο την αποδυνάμωση του CHP, του παλαιότερου πολιτικού κόμματος της Τουρκίας, που κατήγαγε σημαντική νίκη απέναντι στο AKP του προέδρου Ταγίπ Ερντογάν στις τοπικές εκλογές του 2024 και αυξάνει τη δύναμή του σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις.

Ο ίδιος ο Οζγκιούρ Εζέλ είχε χαρακτηρίσει τη δίωξη «δικαστικό πραξικόπημα» κατά του CHP».

Η σημερινή δικαστική απόφαση ανακοινώνεται έπειτα από σωρεία διώξεων κατά του CHP και των στελεχών του κατά τον τελευταίο χρόνο που έχει οδηγήσει πλήθος αξιωματούχων και αιρετών του κεμαλικού κόμματος στη φυλακή.

Αν το δικαστήριο έκρινε υπέρ της άρσης της νομιμότητας της ηγεσίας του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, θα δημιουργούσε αποδιοργάνωση και διχόνοια στις τάξεις του μεγάλου κόμματος της τουρκικής αντιπολίτευσης, ενισχύοντας τη θέση του τούρκου προέδρου Ταγίπ Ερντογάν.

Μετά την ανακοίνωση της δικαστικής απόφασης, ο δείκτης του χρηματιστηρίου της Κωνσταντινούπολης ενισχύθηκε κατά 3,4%, όπως και η τουρκική λίρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

