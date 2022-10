Κουλέμπα: Πράξη απόγνωσης του Πούτιν οι μαζικοί βομβαρδισμοί

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν βομβαρδίζει μαζικά την Ουκρανία όντας σε απόγνωση για να προσπαθήσει να αλλάξει την πορεία του πολέμου έπειτα από μια σειρά συνεχόμενων ηττών, δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής της ουκρανικής διπλωματίας.

«Ο Πούτιν είναι απελπισμένος λόγω των ηττών στο πεδίο της μάχης και χρησιμοποιεί την τρομοκρατία των πυραύλων για να προσπαθήσει να αλλάξει τον ρυθμό του πολέμου προς όφελός του», ανέφερε με tweet του ο Ντμίτρο Κουλέμπα.

Ο ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Ντμίτρο Κουλέμπα δήλωσε νωρίτερα πως τα ρωσικά πυραυλικά πλήγματα, που σημειώθηκαν σήμερα σε όλη την Ουκρανία, δείχνουν ότι ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν «είναι ένας τρομοκράτης που μιλάει με πυραύλους», ενώ το ουκρανικό υπουργείο Άμυνας υποσχέθηκε εκδίκηση.

Το skynews.com, επικαλούμενο την ουκρανική αστυνομία, μετέδωσε ότι υπάρχουν τουλάχιστον πέντε νεκροί και 12 τραυματές από τις πυραυλικές επιθέσεις στο Κίεβο. Ωστόσο η εκτίμηση είναι ότι νεκροί και τραυματίες θα είναι πολλοί περισσότεροι.

«Πολλαπλά ρωσικά πλήγματα σε όλη την Ουκρανία. Η μοναδική τακτική του Πουτιν είναι ο τρόμος σε ειρηνικές ουκρανικές πόλεις, αλλά δεν θα λυγίσει την Ουκρανία. Αυτή είναι επίσης η απάντησή του σε όλους αυτούς που θέλουν να τον κατευνάσουν και θέλουν να μιλήσουν μαζί του για ειρήνη: ο Πούτιν είναι ένας τρομοκράτης που μιλάει με πυραύλους», έγραψε ο Κουλέμπα στο Twitter.

Το ουκρανικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε πως θα επιδιώξει να εκδικηθεί για τα σημερινά ρωσικά πλήγματα.

«Υπάρχουν θυσίες ανθρώπων και καταστροφή», ανέφερε το υπουργείο στη σελίδα του στο Facebook. «Ο εχθρός θα τιμωρηθεί για τον πόνο και το θάνατο που έφερε στη γη μας! Θα πάρουμε εκδίκηση».

In our call today, NATO Secretary General @JensStoltenberg condemned Russian strikes and assured he redoubles efforts to work with allies on providing Ukraine with air defense systems and equipment to tackle electricity supply challenges. NATO will continue to support Ukraine.