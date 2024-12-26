Λίβανος: Βομβαρδισμός του Ισραήλ στη Μπααλμπέκ, παρά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός

Η ισραηλινή πολεμική αεροπορία εξαπέλυσε τις πρώτες πρωινές ώρες χθες Τετάρτη βομβαρδισμό στην περιφέρεια της Μπααλμπέκ, στον ανατολικό Λίβανο, κατά «παραβίαση» της εύθραυστης κατάπαυσης του πυρός που τηρείται από τον ισραηλινό στρατό και το λιβανικό ένοπλο κίνημα Χεζμπολά, μετέδωσε το λιβανικό εθνικό πρακτορείο ειδήσεων ANI.

Η εκεχειρία ανάμεσα στις δυο πλευρές τέθηκε σε ισχύ πριν από σχεδόν έναν μήνα, την 27η Νοεμβρίου, έπειτα από δυο μήνες ανοικτού πολέμου, με φόντο την κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, πάνω απ’ όλα τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας. Σε γενικές γραμμές τηρείται, παρά την ανταλλαγή κατηγοριών για επανειλημμένες παραβιάσεις της.

Το χθεσινό αεροπορικό πλήγμα, σε κτίριο στα περίχωρα της κοινότητας Τάρια, «δεν προκάλεσε θύματα», διευκρίνισε το ANI, σύμφωνα με το οποίο επρόκειτο για την «πρώτη παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός» στην Μπααλμπέκ.

Μιλώντας υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στα τοπικά σώματα ασφαλείας ανέφερε πως ο βομβαρδισμός έγινε χθες περί τις 04:40 (ώρα Ελλάδας) και είχε στόχο «αποθήκες που ανήκαν στη Χεζμπολά».

Έχει συγκροτηθεί επιτροπή από τις αρχές της Γαλλίας, των ΗΠΑ, του Λιβάνου, του Ισραήλ, στην οποία συμμετέχει επίσης η αποστολή των κυανοκράνων του ΟΗΕ, η FINUL, η οποία εντέλλεται να επιτηρεί την εφαρμογή της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός και να αναφέρει ενδεχόμενες παραβιάσεις της από τις αντίπαλες πλευρές.

Οι λιβανικές αρχές ζητούν να ασκηθεί πίεση στο Ισραήλ για να τερματίσει αυτές που χαρακτηρίζουν συνεχείς παραβιάσεις της συμφωνίας.

Από τη δική του πλευρά, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε την Κυριακή την καταστροφή στο έδαφος του Λιβάνου «εγκαταστάσεων αποθήκευσης όπλων», διαβεβαιώνοντας πως έδρασε εντός των ορίων της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, ευρύτερα «συμφωνιών μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου».

«Προκειμένου ο (σ.σ. λιβανικός) στρατός να μπορέσει να εκτελέσει πλήρως τις αποστολές του, η επιτροπή πρέπει (...) να ασκήσει πίεση στον ισραηλινό εχθρό για να τερματίσει όλες τις παραβιάσεις», δήλωνε τη Δευτέρα ο πρωθυπουργός του Λιβάνου Νατζίμπ Μικάτι.

Την ίδια ημέρα η FINUL, η προσωρινή δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στον Λίβανο, ζήτησε να υπάρξει «επιτάχυνση της αποχώρησης» των μονάδων του ισραηλινού στρατού που παραμένουν ανεπτυγμένες στο νότιο τμήμα της λιβανικής επικράτειας.

Δυνάμει της συμφωνίας, στον νότιο Λίβανο θα πρέπει να αναπτυχθούν ο λιβανικός στρατός και οι κυανόκρανοι του ΟΗΕ, ενώ ο ισραηλινός στρατός οφείλει να αποσυρθεί εντός περιόδου 60 ημερών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

