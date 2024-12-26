17 νεκροί σε μάχες στην Ταρτούς, ανάμεσά τους 14 «μέλη του υπουργείου Εσωτερικών»

Τουλάχιστον 14 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας σκοτώθηκαν χθες Τετάρτη στη Συρία σε μάχες με ενόπλους που προσπαθούσαν να εμποδίσουν τη σύλληψη αξιωματούχου του προηγούμενου καθεστώτος του Μπασάρ αλ Άσαντ που φέρεται να διοικούσε τη φυλακή Σαϊντνάγια, ανακοίνωσε η de facto κυβέρνηση, ενώ η μη κυβερνητική οργάνωση Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έκανε λόγο για συνολικά 17 νεκρούς, τρεις από τους οποίους ήταν πιστοί του προηγούμενου καθεστώτος.

«Δεκατέσσερα μέλη του υπουργείου Εσωτερικών σκοτώθηκαν και άλλα 10 τραυματίστηκαν (...) σε δόλια ενέδρα που έστησαν άνθρωποι του προηγούμενου εγκληματικού καθεστώτος» στην επαρχία Ταρτούς (δυτικά), καθώς «εκτελούσαν τα καθήκοντά τους για τη διατήρηση της ασφάλειας», ανακοίνωσε ο Μοχάμεντ Άμπντελ Ραχμάν, ο υπουργός Εσωτερικών της de facto συριακής κυβέρνησης.

Η μη κυβερνητική οργάνωση Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων από την πλευρά της αναφέρθηκε σε 17 νεκρούς σε ανταλλαγές πυρών ανάμεσα σε ενόπλους και μελών των δυνάμεων ασφαλείας που προσπάθησαν να συλλάβουν στην Ταρτούς αξιωματούχο του προηγούμενου καθεστώτος, που κατηγορείται πως ήταν «ανάμεσα στους υπεύθυνους για εγκλήματα στη φυλακή Σαϊντνάγια», κοντά στη Δαμασκό.

Εξήγησε πως επρόκειτο για 14 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας και «τρεις ένοπλους» που προφύλασσαν τον πρώην αξιωματούχο στο Χίρμπετ αλ Μάζα (δυτικά).

Κατά τη ΜΚΟ, ο άνδρας που καταζητείται είναι πρώην διευθυντής της στρατιωτικής δικαιοσύνης, ο Μοχάμεντ Κάντζο Χασάν, και φέρεται να ήταν «ένας από τους υπεύθυνους για τα εγκλήματα στη φυλακή Σαϊντνάγια», διαβόητη για τις απάνθρωπες συνθήκες και τον ρόλο της στην βίαιη καταστολή που ασκούσε το καθεστώς των Άσαντ.

Ο πρώην αξιωματούχος φέρεται να είχε «απαγγείλει καταδίκες σε θάνατο και αυθαίρετες καταδίκες σε βάρος χιλιάδων φυλακισμένων», πάντα κατά το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Οι συγκρούσεις ξέσπασαν όταν «κάτοικοι αρνήθηκαν» να επιτρέψουν να «γίνουν έρευνες στα σπίτια τους», σημείωσε η ΜΚΟ, κάνοντας ακόμη λόγο για «δεκάδες» συλλήψεις.

Αδελφός του αξιωματικού και ένοπλοι εμπόδισαν τις δυνάμεις ασφαλείας και «έστησαν ενέδρα κοντά στο χωριό» βάζοντας στο στόχαστρο «ένα από τα οχήματα περιπόλου», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Η φυλακή Σαϊντνάγια, βόρεια της Δαμασκού, θεωρείτο σύμβολο της καταστολής του προηγούμενου καθεστώτος, ιδιαίτερα αφότου ξέσπασε ο εμφύλιος πόλεμος στη Συρία το 2011.

Χιλιάδες κρατούμενοι στη φυλακή, που η Διεθνής Αμνηστία έχει χαρακτηρίσει «σφαγείο ανθρώπων», αφέθηκαν ελεύθεροι όταν συμμαχία οργανώσεων ισλαμιστών ανταρτών με κυρίαρχη τη Χαγιάτ Ταχρίρ ας Σαμ (ΧΤΣ, ο πρώην βραχίονας της αλ Κάιντα στη Συρία) κατέλαβε την εξουσία στη Δαμασκό την 8η Δεκεμβρίου, ανατρέποντας το καθεστώς Άσαντ, έπειτα από έφοδο-αστραπή που εξαπέλυσαν από την επαρχία Ιντλίμπ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

