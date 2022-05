Πανικός δημιουργήθηκε στους κατοίκους του Πεκίνου οι οποίοι έτρεξαν στα σούπερ μάρκετ, μετά την ανακοίνωση των 36 κρουσμάτων, γεγονός που δημιούργησε φήμες για την επιβολή σκληρού lockdown με μέτρα ανάλογα με αυτά που εφαρμόστηκαν στη Σανγκάη, όταν 25 εκατομμύρια πολίτες έμειναν σπίτι για πολλές εβδομάδες.

Παρά τις διαβεβαιώσεις, οι Κινέζοι αξιωματούχοι δεν κατάφεραν να περιορίσουν την ανησυχία που έχει προκαλέσει η φήμη που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο για «λουκέτο» στην πόλη. Τις τελευταίες εβδομάδες, ήδη η κινεζική πρωτεύουσα εφαρμόζει μέτρα για την αντιμετώπιση της Covid-19, που περιλαμβάνουν το κλείσιμο σταθμών του μετρό, τηλεργασία και εκατοντάδες κοινότητες σε αποκλεισμό.

#beijing my cousin went to a local super market just now. #Covid_19 #COVID19 #lockdown #ZeroCovidPolicy #ChinaLockdown pic.twitter.com/F0AINa1XbB