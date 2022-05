Η πολωνική ταχυδρομική υπηρεσία εξέδωσε 99 σειρές γραμματοσήμων με το πορτρέτο του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τα οποία τα πούλησε για περίπου 1.200 δολάρια ανά σειρά ανέφερε η ταχυδρομική υπηρεσία της Ουκρανίας Ukrposhta.



Σύμφωνα με την Ukrposhta, τα γραμματόσημα εξαντλήθηκαν μέσα σε μία ώρα. Τα χρήματα από την πώληση των γραμματοσήμων θα χρησιμοποιηθούν για την αγορά ανθρωπιστικής βοήθειας για την Ουκρανία.



Τα ποπ αρτ αισθητικής γραμματόσημα με το πορτρέτο του Ζελένσκι, φαίνεται ότι εξαντλήθηκαν σύντομα, δείχνοντας την εκτίμηση των Πολωνών στο πρόσωπό του αλλά κυρίως την πολωνική υποστήριξη στην Ουκρανία.



#Poland issued a postage stamp with Zelenskyy's portrait on it. pic.twitter.com/4Tc2udjFWy