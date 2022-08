H Ρωσία άλλαξε όνομα στην Coca Cola, τη Fanta και την Sprite -Τα νέα ονόματα

Η εταιρεία της Coca – Cola στη Ρωσία άλλαξε όνομα και μαζί της και όλα τα γνωστά αναψυκτικά. Μετονομάστηκε σε Multon Partners, ενώ την αλλαγή αυτή που σημαίνει στην ουσία το οριστικό τέλος των προϊόντων Coca – Cola στη Ρωσία, ανακοίνωσε ο επικεφαλής της Coca – Cola HBC, Ζόραν Μπογκντάνοβιτς σε επιστολή του προς τους εργαζόμενους στις 5 Αυγούστου.

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Μάρτιο η Coca – Cola Company αποφάσισε να αναστείλει τις δραστηριότητές της στη Ρωσία, μετά την εισβολή της τελευταίας στην Ουκρανία, κάτι που σήμαινε ότι ο εμφιαλωτής της στην εν λόγω χώρα η θα έπρεπε επίσης να σταματήσει την παραγωγή και τη διακίνηση των σημάτων. Δεν υπάρχουν καθόλου σχέδια για επανεισαγωγή των σημάτων και των προϊόντων της The Coca – Cola Company σε καμία μορφή επισημαίνει χαρακτηριστικά στην επιστολή του ο κ. Μπογκντάνοβιτς.

Τους επόμενους μήνες η Multon Partners θα εκτιμήσει ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να καθιερωθεί το σήμα, κάτι το οποίο ίσως σημαίνει κάποιες επεκτάσεις στα υφιστάμενα τοπικά σήματα. Ωστόσο, κανένα σχέδιο δεν έχει οριστικοποιηθεί, επισημαίνει ο διευθύνων σύμβουλος της Coca – Cola HBC.

Σημειώνεται ότι εκτός από την ονομασία άλλαξε, σύμφωνα με ρωσικά ΜΜΕ, και η έδρα της εταιρείας και πλέον θα βρίσκεται στη Μόσχα και όχι στο Νίζνι Νόβγκοροντ. Αυτό που μένει να δούμε βεβαίως το επόμενο διάστημα – και δεν αποκλείεται να υπάρξουν κι επιπλέον ανακοινώσεις σε λίγες ώρες κατά τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων α' εξαμήνου της Coca – Cola HBC και κατά τον σχολιασμό αυτών με τους αναλυτές- είναι εάν θα κλείσουν και εργοστάσια του ομίλου στη Ρωσία.

Sales of soda in Russia decreased by 5.5% in 2 months



Due to the withdrawal of foreign brands such as Coca-Cola, Pepsi and Sprite, Russia is forced to make domestic analogues, but Russians don't want to buy Cool Cola, Fancy and Street - substitutes for American brands.



📰Forbes pic.twitter.com/EGa3jwB5ma