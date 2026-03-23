Κομισιόν: Προτεραιότητά μας μια δίκαιη και διαρκής λύση για την Κύπρο

Την ετοιμότητα της Επιτροπής να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στη διαδικασία επίλυσης του Κυπριακού επανέλαβε η Κομισιόν, μέσω του εκπροσώπου Τύπου.

Κάνοντας αναφορά στην ομιλία της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, κατά την τελετή έναρξης της κυπριακής προεδρίας στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο εκπρόσωπος της Κομισιόν απάντησε σε σχετική ερώτηση για τις συνομιλίες για το Κυπριακό, υπογραμμίζοντας πως «Μια ολοκληρωμένη, δίκαιη και διαρκής λύση για την Κύπρο παραμένει απόλυτη προτεραιότητά μας. Η ΕΕ δεσμεύεται πλήρως για την επανένωση της Κύπρου βάσει διζωνικής και δικοινοτικής ομοσπονδίας, σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και σε συμφωνία με τις αρχές, τις αξίες και τη νομοθεσία της ΕΕ. Είμαστε επίσης έτοιμοι να διαδραματίσουμε ενεργό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία με όλα τα μέσα και εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας».

Αναφορικά με τον ειδικό απεσταλμένο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Κύπρο, πρώην Ευρωπαίο Επίτροπο Γιοχάνες Χαν, ο εκπρόσωπος της Κομισιόν, Μάτσιε Μπερεστέτσκι, δήλωσε ότι, μετά την παραίτηση του κ. Χαν από τη θέση του λόγω άλλων δεσμεύσεων, «η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα αποφασίσει για τα επόμενα βήματα το επόμενο διάστημα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

