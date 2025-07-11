ΗΠΑ: Ενδεχόμενη πώληση ελικοπτέρων στη Νορβηγία αξίας 2,6 δισ. δολαρίων

Το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ ενέκρινε την πιθανή πώληση ελικοπτέρων HH-60W και σχετικού εξοπλισμού στη Νορβηγία, αξίας περίπου 2,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων, όπως ανακοίνωσε το Πεντάγωνο την Παρασκευή.

Ο κύριος ανάδοχος της πώλησης είναι η θυγατρική της Lockheed Martin, Sikorsky ανέφερε το Πεντάγωνο σε ανακοίνωσή του.

Η Lockheed Martin ολοκλήρωσε την εξαγορά της Sikorsky Aircraft από την United Technologies Corp. τον Νοέμβριο του 2015.

Πηγή: skai.gr

