Ο σχεδιασμός της εφαρμογής του TikTok παραβιάζει τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η εταιρεία οφείλει να προχωρήσει σε σημαντικές αλλαγές προκειμένου να αποφύγει κυρώσεις, ανακοίνωσε την Παρασκευή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Πρόκειται για την πρώτη φορά που η Επιτροπή διατυπώνει επίσημα τη θέση της σχετικά με τον σχεδιασμό πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης στο πλαίσιο του Νόμου για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (Digital Services Act – DSA), της εμβληματικής νομοθεσίας της ΕΕ για το διαδικτυακό περιεχόμενο, την οποία οι Βρυξέλλες θεωρούν κρίσιμη για την προστασία των χρηστών, αλλά έχει δεχθεί έντονη κριτική από τον Λευκό Οίκο.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, το TikTok θα πρέπει να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο προτείνει περιεχόμενο στους χρήστες, να θεσπίσει διαλείμματα χρήσης της οθόνης, καθώς και να απενεργοποιήσει τη λειτουργία της ατέρμονης κύλισης (infinite scrolling).

Εάν η εταιρεία δεν συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις της ΕΕ, ενδέχεται να της επιβληθεί πρόστιμο που μπορεί να φτάσει έως και το 6% του ετήσιου κύκλου εργασιών της. Το TikTok έχει πλέον τη δυνατότητα να αντικρούσει τα προκαταρκτικά πορίσματα και να εξετάσει τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί σε βάρος του.

«Τα προκαταρκτικά ευρήματα της Επιτροπής παρουσιάζουν μια κατηγορηματικά ψευδή και απολύτως αβάσιμη εικόνα της πλατφόρμας μας και θα προβούμε σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για να τα αμφισβητήσουμε με κάθε διαθέσιμο μέσο», δήλωσε ο εκπρόσωπος του TikTok, Πάολο Γκανίνο.

Από τον Φεβρουάριο του 2024 στο μικροσκόπιο των ερευνών

Το TikTok βρίσκεται υπό έρευνα για τον εθιστικό χαρακτήρα της πλατφόρμας του από τον Φεβρουάριο του 2024, ενώ ήδη τον Μάιο του 2025 είχε κατηγορηθεί για παραβίαση κανόνων διαφάνειας. Άλλα σκέλη της έρευνας, που αφορούν την επαλήθευση ηλικίας και το σύστημα προτάσεων περιεχομένου, παραμένουν σε εξέλιξη.

Όπως ανέφερε ανώτερος αξιωματούχος της Κομισιόν σε ενημέρωση δημοσιογράφων, πρόκειται για την πρώτη φορά που τίθεται παγκοσμίως νομικό πρότυπο σχετικά με τον εθιστικό σχεδιασμό ψηφιακών υπηρεσιών.

Τα πορίσματα αφορούν «τον εθιστικό σχεδιασμό του συνόλου της υπηρεσίας», ωστόσο τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά είναι «ακόμη πιο επιβλαβή για τους ανηλίκους», καθώς «δεν διαθέτουν τα ίδια εργαλεία» για να αποφύγουν τη ψυχαναγκαστική χρήση, δήλωσε στους δημοσιογράφους η αρμόδια επίτροπος της ΕΕ για την τεχνολογία, Χένα Βίρκουνεν.

Η αξιολόγηση του TikTok και οι επακόλουθες διαπραγματεύσεις με τις Βρυξέλλες αναμένεται να παρακολουθηθούν στενά και από άλλες εταιρείες κοινωνικής δικτύωσης που βρίσκονται επίσης υπό έρευνα — κυρίως τη Meta — καθώς το Facebook και το Instagram ελέγχονται για τη χρήση εθιστικών αλγορίθμων.

Στην ανακοίνωσή της την Παρασκευή, η Επιτροπή αναφέρει ότι το TikTok παραβίασε τους κανόνες της σχεδιάζοντας μια εθιστική εφαρμογή με λειτουργίες όπως η ατέρμονη κύλιση και η αυτόματη αναπαραγωγή, οι οποίες πλήττουν την ψυχική υγεία των χρηστών.

Τα πορίσματα στοχεύουν σε βασικά στοιχεία σχεδιασμού που έχουν συμβάλει στην επιτυχία του TikTok και άλλων εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης, όπως η «επιβράβευση» των χρηστών με συνεχώς νέο περιεχόμενο και η ατέρμονη κύλιση, τα οποία — σύμφωνα με την Επιτροπή — οδηγούν σε καταναγκαστική χρήση της υπηρεσίας.

Παρότι οι πλατφόρμες υποχρεούνται βάσει του DSA να αξιολογούν και να περιορίζουν τους κινδύνους για την υγεία των χρηστών, οι ενέργειες του TikTok προς αυτή την κατεύθυνση — όπως οι γονικοί έλεγχοι και τα εργαλεία διαχείρισης χρόνου — δεν μειώνουν αποτελεσματικά τους κινδύνους για την ψυχική υγεία, καταλήγει η Επιτροπή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.