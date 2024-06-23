Ρωσία: Η Ουκρανία εξαπέλυσε επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στο Μπριάνσκ

Η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε, σε διάστημα μιας ώρας, τουλάχιστον 12 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV) στην περιφέρεια Μπριάνσκ, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, ανακοίνωσε πριν από λίγη ώρα ο περιφερειάρχης Αλεξάντερ Μπογκομάζ.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram ο περιφερειάρχης Μπριάνσκ υπογραμμίζει ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή σημαντικές υλικές ζημιές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.