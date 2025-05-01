Οι αρχές της Κολομβίας ανακοίνωσαν χθες Τετάρτη ότι συνέλαβαν έναν από τους υπόπτους για τη βάρβαρη δολοφονία στις αρχές Απριλίου διεμφυλικής, το μαρτύριο της οποίας κυκλοφόρησε σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας αγανακτισμένες αντιδράσεις στη χώρα της Λατινικής Αμερικής.

Η Σάρα Μιγιερέι, 32 ετών, υπέστη ξυλοδαρμό και κατόπιν ρίχτηκε, με τα άκρα σπασμένα, σε ορμητικό ποτάμι την 4η Απριλίου, στην κοινότητα Μπέγιο (βορειοδυτικά), κοντά στη Μεδεγίν, κατά τις αρχές.

Βίντεο με τη διεμφυλική καθώς πνίγεται γνώρισε τεράστια διάδοση στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης. Η πυροσβεστική μπόρεσε να τη βγάλει από το νερό και να τη διακομίσει σε νοσοκομείο, όπου όμως υπέκυψε κατόπιν.

Ο πρόεδρος της Κολομβίας Γουστάβο Πέτρο αντέδρασε καταδικάζοντας μέσω X το «έγκλημα» ανθρώπων γεμάτων «άγνοια» που ήθελαν να σκοτώσουν «τη διαφορετικότητα», ενέργεια που εξίσωσε με «φασισμό».

Ο κατηγορούμενος «θα κληθεί να λογοδοτήσει για τα εγκλήματα του βασανισμού και της ανθρωποκτονίας με επιβαρυντικές περιστάσεις», ανακοίνωσε χθες ο Κάρλος Φερνάντο Τριάνα, ο γενικός διευθυντής της κολομβιανής αστυνομίας, προσθέτοντας πως ο φερόμενος ως δράστης είναι μέλος εγκληματικής οργάνωσης.

Αντιμετωπίζει ποινή ως και 70 χρόνων κάθειρξης, διευκρίνισε η εισαγγελία.

Ο συνήγορος του λαού (θεσμός αντίστοιχος με τον συνήγορο του πολίτη), με αρμοδιότητα την επιτήρηση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, προειδοποίησε εναντίον της αναζωπύρωσης της βίας αυτής της φύσης: τουλάχιστον 13 διεμφυλικές γυναίκες έχουν δολοφονηθεί φέτος, ενώ το 2024 είχαν δολοφονηθεί 31.

Η ανεξάρτητη αρχή έκανε λόγο για 258 καταγεγραμμένες υποθέσεις βίας με θύματα μέλη της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+ την περασμένη χρονιά, αριθμό αυξημένο κατά 23% σε σύγκριση με το 2023.

Ο νομός Αντιόκια, άλλοτε άντρο του θανόντα βαρόνου των ναρκωτικών Πάμπλο Εσκόμπαρ, σήμερα από τις πιο τουριστικές περιοχές της χώρας, γνωρίζει μεγάλη αύξηση των εγκλημάτων εναντίον της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+, σύμφωνα με τη ΜΚΟ Caribe Afirmativo.

Τα εγκλήματα αυτής της φύσης στον συγκεκριμένο νομό είναι σχεδόν «το ήμισυ του εθνικού συνόλου», εξηγεί.

Η δολοφονία άνοιξε ξανά τον διάλογο στη χώρα για την έλλειψη προστασίας των διεμφυλικών προσώπων στην Κολομβία.

Το κοινοβούλιο συζητά το τρέχον διάστημα σχέδιο νόμου που προβλέπει προστασία των δικαιωμάτων τους και να γίνουν αυστηρότερες οι ποινές για εγκλήματα μίσους εναντίον της κοινότητας αυτής.

