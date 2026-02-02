Ο δεύτερος στην ιεραρχία της εγκληματικής οργάνωσης "Clan del Golfo" της Κολομβίας - της μεγαλύτερης παράνομης ένοπλης ομάδας της χώρας - Χοσέ Γκονσάλο Σάντσεζ, σκοτώθηκε όταν το σκάφος στο οποίο επέβαινε ανετράπη σε ποτάμι στη βορειοδυτική Κολομβία, σύμφωνα με αναφορές τόσο της ίδιας της παράνομης ένοπλης ομάδας, όσο και της κυβέρνησης.

Το σκάφος που μετέφερε τον Σάντσεζ, γνωστότερο ως «Γκονσαλίτο», ανετράπη την Παρασκευή στον ποταμό Εσμεράλδα, στο διαμέρισμα της Κόρδοβα, ανέφερε η παράνομη ένοπλη ομάδα σε ανακοίνωσή της την Κυριακή.

Το Γραφείο του Ύπατου Αρμοστή για την ειρήνη δήλωσε ότι ελπίζει πως ο θάνατος του Σάντσεζ δεν θα καθυστερήσει την ειρηνευτική διαδικασία της κυβέρνησης με την παράνομη ένοπλη ομάδα. Η εγκληματική οργάνωση "Clan del Golfo" χαρακτηρίστηκε τρομοκρατική οργάνωση από τις Ηνωμένες Πολιτείες τον Δεκέμβριο.

Οι συνομιλίες μεταξύ της ομάδας και της κυβέρνησης του αριστερού προέδρου Γουστάβο Πέτρο αποτελούν μέρος του προβληματικού σχεδίου της κυβέρνησης για την επίτευξη ειρήνης στη χώρα, έπειτα από έξι δεκαετίες ένοπλων συγκρούσεων.

