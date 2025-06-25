Τα νεύρα του Τραμπ

Της Αθηνάς Παπακώστα

Προς έκπληξη,.. κανενός όλοι οι παίκτες στην παρτίδα πολέμου στη Μέση Ανατολή, χθες, Τρίτη, αυτοανακηρύχθηκαν «νικητές», ενόσω αποδέχονταν επισήμως την ανακοίνωση του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, για εκεχειρία. Ωστόσο, τόσο οι νικητές, όσο και οι ηττημένοι δεν θα αποκαλυφθούν ακόμη. Ο χρόνος θα απαντήσει για εκείνους.

Ο κουρνιαχτός στη Μέση Ανατολή άργησε να καταλαγιάσει, καθώς δύο ώρες μετά την έναρξη της κατάπαυσης του πυρός στις επτά το πρωί της Τρίτης το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε δύο βαλλιστικούς πυραύλους του Ιράν που κατευθύνονταν στο βορρά της χώρας. Η Τεχεράνη αρνήθηκε την κατηγορία, αλλά το Ισραήλ ήδη δεσμευόταν ήδη ότι θα απαντήσει.

Άμεση υπήρξε η αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος – σύμφωνα με πληροφορίες – σήκωσε το τηλέφωνο και απαίτησε από τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, να σταματήσει κάθε επιχείρηση. Τα ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη επέστρεψαν πίσω, ο Τραμπ, όμως, μιλώντας σε δημοσιογράφους δεν έκρυψε τον εκνευρισμό του και επέλεξε να κατσαδιάσει τόσο το Ισραήλ όσο και το Ιράν κατηγορώντας και τις δύο χώρες πως «δεν γνωρίζουν τι στο διάολο κάνουν».

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ φέρεται να προσπάθησε να ηρεμήσει τον Αμερικανό πρόεδρο μιας και θα ήταν καταστροφικό πολιτικά για εκείνον να βρεθεί απέναντί του.

Ο Ντόναλντ Τραμπ όμως προτού αναχωρήσει για τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ η οποία διεξάγεται στη Χάγη δήλωσε δυσαρεστημένος και με τις δύο χώρες, αλλά «ιδίως με το Ισραήλ».

Όπως τόνισε, «το Ισραήλ πρέπει να ηρεμήσει», για να συμπληρώσει στη συνέχεια πως «πρέπει να το κάνω να ηρεμήσει», καθώς «μόλις κάναμε τη συμφωνία, βγήκε και έριξε ένα σωρό βόμβες».

Τα νεύρα του Αμερικανού προέδρου, όμως, παρέμειναν τεντωμένα και παρά το ξέσπασμα του μπροστά στις κάμερες, επέλεξε να απευθυνθεί εκ νέου προς το Ισραήλ – αυτή τη φορά με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social - και να τo προειδοποιήσει σχετικά: «μην ρίξετε αυτές τις βόμβες. Εάν το πράξετε, θα πρόκειται για σοβαρή παραβίαση. Καλέστε τους πιλότους σας πίσω».

Η… ταραχή του Τραμπ για ορισμένους ερμηνεύθηκε ως αδυναμία ελέγχου του Ισραήλ και όπως σημειώνει σε ανάλυσή του το βρετανικό δίκτυο Sky News, εάν ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών επιστρέψει στο τραπέζι των συνομιλιών με το Ιράν δεν θα επιθυμεί αυτές να διεξάγονται στην σκιά των ισορροπιών της σχέσης του με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Εν ολίγοις, σημειώνει το Sky News, η Τεχεράνη θα πρέπει να νομίζει πως ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών μπορεί να τρίξει τα δόντια στο Ισραήλ.

Από την πλευρά του πάντως ο Ισραηλινός πρωθυπουργός επέλεξε να πλέξει για ακόμη μία φορά το εγκώμιο του Αμερικανού προέδρου λέγοντας ότι το Ισραήλ «δεν είχε ποτέ έναν καλύτερο φίλο στον Λευκό Οίκο». Προσέθεσε δε ότι «πετύχαμε μία ιστορική νίκη» και προειδοποίησε ότι το Ισραήλ θα φροντίσει ώστε κάθε προσπάθεια δημιουργίας εκ νέου του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος να αποτύχει.

Την ίδια στιγμή ο Ιρανός πρόεδρος, Μασούντ Πεζεσκιάν, επαναλάμβανε τη θέση της Τεχεράνης πως το Ιράν θα σεβαστεί την εκεχειρία υπό την προϋπόθεση ότι το Ισραήλ θα τηρήσει τους όρους της επιβεβαιώνοντας τους φόβους πως το κεφάλαιο του «πολέμου των 12 ημερών», όπως ο Τραμπ «βάφτισε» τη σύγκρουση Ισραήλ – Ιράν μπορεί να έκλεισε προτού ανοίξει ένα νέο.

