Νεαρός δημοσιογράφος δολοφονήθηκε και το πτώμα του βρέθηκε χθες Παρασκευή σε τομέα της Κολομβίας όπου δρουν παρατάξεις ανταρτών καθώς και διακινητών ναρκωτικών, ανέφερε οργάνωση υπεράσπισης της ελευθερίας του Τύπου.

Ο Ματέο Πέρες, 25 ετών, εξαφανίστηκε την Τρίτη, ενώ έκανε ρεπορτάζ για τη βία σε επαρχιακή περιοχή στον νομό Αντιόκια (βορειοδυτικά), όπου δρουν τόσο διαφωνούντες των πρώην Επαναστατικών Ενόπλων Δυνάμεων της Κολομβίας (FARC) όσο και διακινητές ναρκωτικών του Clan del Golfo, του ισχυρότερου καρτέλ στη χώρα της Λατινικής Αμερικής.

Ο εικοσιπεντάχρονος είχε γίνει σημαντική «φωνή που εκπροσωπούσε την τοπική κοινότητα» μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης και γι’ αυτό «αντιμετώπιζε πιέσεις» καθώς έκανε έρευνες «για την παράνομη οικονομία που συνδέεται με ένοπλες οργανώσεις», τόνισε μέσω X το Ίδρυμα για την Ελευθερία του Τύπου (FLIP).

Mateo era un joven periodista de 25 años quien, a través de su página de Facebook e Instagram, se convirtió en una voz fundamental para la comunidad local. Informó y cubrió corrupción, orden público, seguridad y política local. — Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) (@FLIP_org) May 8, 2026

Πηγή: skai.gr

