Σημαντικό βήμα για την άρση του διμερούς αδιεξόδου μεταξύ Κολομβίας και ΗΠΑ αποτέλεσε η συνάντηση που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας ανάμεσα στον πρόεδρο της Κολομβίας, Γουστάβο Πέτρο, τον επιτετραμμένο των ΗΠΑ, Τζον ΜακΝαμάρα και τον ανακληθέντα πρεσβευτή της Κολομβίας στις ΗΠΑ, Ντανιέλ Γκαρσία-Πένια. Το υπουργείο Εξωτερικών της Κολομβίας ανακοίνωσε νωρίς σήμερα ότι πρόκειται για ένα πρώτο βήμα προς την εξομάλυνση των σχέσεων.

Ο Τζον ΜακΝαμάρα, ωστόσο, διευκρίνισε πως η απόφαση για το αν οι ΗΠΑ θα επιβάλουν υψηλότερους δασμούς στην Κολομβία, όπως απείλησε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ το Σαββατοκύριακο, ανήκει αποκλειστικά στον Τραμπ. Αυτό τονίστηκε στην επίσημη ανακοίνωση του υπουργείου.

Η κρίση στις διμερείς σχέσεις ξέσπασε όταν η Κολομβία ανακάλεσε τον Γκαρσία-Πένια από την Ουάσινγκτον, μετά τις δηλώσεις του Τραμπ για αύξηση δασμών και διακοπή πληρωμών προς τη χώρα της Νότιας Αμερικής. Η ένταση κορυφώθηκε λόγω των στρατιωτικών πληγμάτων των ΗΠΑ σε σκάφη που φέρεται να διακινούν ναρκωτικά.

Επιπλέον, ο Τραμπ χαρακτήρισε τον αριστερό Πέτρο «παράνομο ναρκέμπορο», χαρακτηρισμός που η κυβέρνηση της Κολομβίας θεώρησε προσβλητικό, σηματοδοτώντας νέο πλήγμα στις σχέσεις Μπογκοτά – Ουάσινγκτον.

Ο Πέτρο έχει εκφράσει την αντίθεσή του στις αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά σκαφών στην Καραϊβική, που έχουν προκαλέσει τον θάνατο δεκάδων ανθρώπων και έχουν εντείνει τις περιφερειακές εντάσεις. Πολλοί νομικοί και ακτιβιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν επίσης καταδικάσει τις στρατιωτικές ενέργειες.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Κολομβίας υπογράμμισε πως είναι απαραίτητο οι δύο χώρες να συνεχίσουν τον συντονισμό τους στη μάχη κατά του λαθρεμπορίου ναρκωτικών. Ο Πέτρο επανέλαβε τη δέσμευση της Κολομβίας για ενίσχυση προγραμμάτων υποκατάστασης παράνομων καλλιεργειών, όπως της κόκας, κατά τη διάρκεια της «μακράς, ειλικρινούς και εποικοδομητικής» συνάντησης.

Παράλληλα, το υπουργείο επισήμανε ότι οι ΗΠΑ πρέπει να λαμβάνουν αποφάσεις με βάση ακριβή στοιχεία για την καλλιέργεια κόκας και την παραγωγή κοκαΐνης. Επανέλαβε επίσης τη θέση του Πέτρο ότι προηγούμενες μετρήσεις περιείχαν σφάλματα που έχουν πλέον αναγνωριστεί από τα Ηνωμένα Έθνη.

«Η παρούσα κυβέρνηση έχει κατασχέσει περισσότερα από οποιαδήποτε άλλη, όχι μόνο σε όγκο, αλλά και σε σχέση με την αύξηση της καλλιέργειας κόκας», αναφέρει η ανακοίνωση, σημειώνοντας ότι η καλλιέργεια κόκας αυξήθηκε «μόνο» 3% το 2024.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.