Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Η Κολομβία κατηγορεί τις ΗΠΑ για δολοφονία ψαρά και παραβίαση χωρικών υδάτων

«Ο ψαράς Αλεχάνδρο Καράντσα δεν είχε καμία σχέση με τη διακίνηση ναρκωτικών, η καθημερινή του δραστηριότητα ήταν η αλιεία», ανέφερε ο Κολομβιανός πρόεδρος

Γουστάβο Πέτρο

Ο κολομβιανός πρόεδρος Γουστάβο Πέτρο κατήγγειλε χθες Σάββατο ότι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις παραβίασαν τα χωρικά ύδατα της Κολομβίας και σκότωσαν έναν ψαρά στη διάρκεια των επιχειρήσεών τους στην Καραϊβική, τις οποίες η Ουάσινγκτον παρουσιάζει ως εκστρατεία για την καταπολέμηση των καρτέλ διακίνησης ναρκωτικών.

«Αξιωματούχοι της αμερικανικής κυβέρνησης διέπραξαν δολοφονία και παραβίασαν την κυριαρχία στα χωρικά μας ύδατα», ανέφερε ο Πέτρο σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ.

«Ο ψαράς Αλεχάνδρο Καράντσα δεν είχε καμία σχέση με τη διακίνηση ναρκωτικών, η καθημερινή του δραστηριότητα ήταν η αλιεία», συμπλήρωσε, αναφερόμενος σε έναν Κολομβιανό ο οποίος φέρεται να σκοτώθηκε εξαιτίας αμερικανικού πλήγματος στο σκάφος του τον Σεπτέμβριο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κολομβία Γουστάβο Πέτρο ΗΠΑ Καραϊβική
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark