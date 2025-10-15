Τεράστια πυρκαγιά κατέκαψε επιχειρήσεις σε κατοικημένη περιοχή του Νιου Τζέρσι, μετά από έκρηξη που σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (τοπική ώρα) σε ένα συνεργείο αυτοκινήτων στο Χίλσαϊντ του Νιου Τζέρσι και συνεχίζει να μαίνεται.

Οι πυροσβέστες δίνουν μάχη εδώ και ώρες για να θέσουν τις φλόγες υπό έλεγχο, ενώ ήδη έχουν καεί 7 καταστήματα, συμπεριλαμβανομένου ενός ανθοπωλείου, ενός παντοπωλείου και του συνεργείου αυτοκινήτων.

Emerging: Powerful explosion causes 6-7 businesses to be burned down on Maple Avenue in Hillside, New Jersey following 6-alarm fire. pic.twitter.com/U5tbYa56On — AZ Intel (@AZ_Intel_) October 15, 2025

«Είχαμε κατάρρευση τοίχου και προφανώς ολόκληρο το εμπορικό τμήμα της λεωφόρου Maple, από την Conklin και την λεωφόρο Winans, έχει καταστραφεί», δήλωσε η δήμαρχος του Χίλσαϊντ, Dahlia Vertreese, σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στη σελίδα της στο Facebook.

Ενα σπίτι έχει επίσης υποστεί σοβαρές ζημιές.

Ο αρχηγός της πυροσβεστικής του Χίλσαϊντ, Ρασάν Κάρεϊ, δήλωσε στο Fox5 ότι η φωτιά συνεχίζει να παραμένει «πολύ ενεργή» από το βράδυ της Τρίτης.

Μια ρήξη αγωγού φυσικού αερίου και εύφλεκτες χημικές ουσίες που υπήρχαν στο συνεργείο και τα γύρω καταστήματα, τροφοδοτούν τις τεράστιες φλόγες, πρόσθεσε.

Explosion at NJ auto body shop sparks 5-alarm fire and burns through multiple nearby businesses https://t.co/v9QoJeGEeW pic.twitter.com/FuylXXuOMm — New York Post (@nypost) October 15, 2025

Σύμφωνα με τον Κάρεϊ, πρόκειται για τη «δεύτερη χειρότερη πυρκαγιά εδώ και 18 χρόνια» που είχε δει εν ώρα εργασίας.

Πυκνές στήλες μαύρου καπνού έχουν καλύψει το Νιου Τζέρσι και είναι ορατές μέχρι το Διεθνές Αεροδρόμιο Νιούαρκ Λίμπερτι .

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.