Μακρόν - Ερντογάν: Το φιλί και η αγκαλιά του Γάλλου προέδρου

Από «άσπονδοι φίλοι» σε... bromance(;) Ο λόγος για τον Εμανουέλ Μακρόν και τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν που συναντήθηκαν στη Σύνοδο Κορυφής του Σαρμ ελ Σέιχ στην Αίγυπτο.

Mısırdan Çok Özel



Dünya Lideri Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Mısır’da Fransa ve Türkiye’deki düşmanlarına mesaj verdi.



Όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη Μανώλης Κωστίδης, ο Τούρκος πρόεδρος φάνηκε να ξεκινά ο ίδιος το γαλλικό «πολιτικό φλερτ», καθώς τράβηξε τον Μακρόν για να καθίσει δίπλα του, αν και ο ίδιος δεν σηκώθηκε. Ο πρόεδρος της Γαλλίας φάνηκε να ανταποκρίνεται στο... φλερτ, αγκαλιάζοντας και φιλώντας σταυρωτά τον ομόλογό του.

Αναλυτικά ο διάλογος των δύο ηγετών

Μακρόν:

Πάρε με τηλέφωνο, πες μου ημερομηνία για να έρθω τότε.

Το αυτοκίνητο μου είναι πίσω, σε απόσταση περίπου 3 λεπτών και με περιμένουν. Πρέπει να φύγω. Συμφιλιωθήκαμε!

Να προσέχεις...

Ερντογάν:

Σε ευχαριστώ... στο καλό!

Πηγή: skai.gr

