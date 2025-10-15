Λογαριασμός
«Να προσέχεις...»: Bromance Μακρόν - Ερντογάν - Το σταυρωτό φιλί και η αγκαλιά του Γάλλου προέδρου - Βίντεο

«Να προσέχεις και πάρε με τηλέφωνο, δώσε μου ημερομηνία για να έρθω» δήλωσε ο Μακρόν στον Ερντογάν, που δεν φάνηκε να συγκινείται – Όλος ο διάλογος 

Μακρόν - Ερντογάν: Το φιλί και η αγκαλιά του Γάλλου προέδρου

Από «άσπονδοι φίλοι» σε... bromance(;) Ο λόγος για τον Εμανουέλ Μακρόν και τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν που συναντήθηκαν στη Σύνοδο Κορυφής του Σαρμ ελ Σέιχ στην Αίγυπτο.

Όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη Μανώλης Κωστίδης, ο Τούρκος πρόεδρος φάνηκε να ξεκινά ο ίδιος το γαλλικό «πολιτικό φλερτ», καθώς τράβηξε τον Μακρόν για να καθίσει δίπλα του, αν και ο ίδιος δεν σηκώθηκε. Ο πρόεδρος της Γαλλίας φάνηκε να ανταποκρίνεται στο... φλερτ, αγκαλιάζοντας και φιλώντας σταυρωτά τον ομόλογό του. 

Αναλυτικά ο διάλογος των δύο ηγετών

Μακρόν: 

Πάρε με τηλέφωνο, πες μου ημερομηνία για να έρθω τότε.

Το αυτοκίνητο μου είναι πίσω, σε απόσταση περίπου 3 λεπτών και με περιμένουν. Πρέπει να φύγω. Συμφιλιωθήκαμε!

Να προσέχεις...

Ερντογάν: 

Σε ευχαριστώ... στο καλό!

