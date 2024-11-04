Το Ιράν και το Αζερμπαϊτζάν, δύο γειτονικές χώρες με τεταμένες σχέσεις τα τελευταία χρόνια, διεξάγουν σήμερα κοινές ναυτικές ασκήσεις στην Κασπία Θάλασσα, μετέδωσε ιρανικό κρατικό μέσο ενημέρωσης.

Η άσκηση αυτή "σε συνδυασμό με τη βοήθεια και τη διάσωση στην Κασπία Θάλασσα" θα ολοκληρωθεί αύριο, Τρίτη, και διοργανώνεται από το ιρανικό πολεμικό ναυτικό, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Διεξάγεται στο Μπαντάρ Ανζάλι, πόλη του βορειοδυτικού Ιράν.

Δύο πλοία του αζερικού πολεμικού ναυτικού αναμένεται να συμμετάσχουν μαζί με το ιρανικό αντιτορπιλικό Deylaman, διευκρίνισε το IRNA.

Οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών επιδεινώθηκαν τον Ιανουάριο του 2023 όταν ένας ένοπλος εισέβαλε στην πρεσβεία του Αζερμπαϊτζάν στην Τεχεράνη, σκοτώνοντας έναν διπλωμάτη και τραυματίζοντας δύο φρουρούς ασφαλείας.

Το Ιράν δήλωσε τότε ότι τα κίνητρα του δράστη ήταν "προσωπικά", ενώ το Αζερμπαϊτζάν κατηγόρησε την Τεχεράνη ότι "ενθάρρυνε την επίθεση".

Σε αντίποινα, το Μπακού χαρακτήρισε ανεπιθύμητα πρόσωπα τέσσερις υπαλλήλους της πρεσβείας του Ιράν στο Αζερμπαϊτζάν τον Απρίλιο του 2023.

Έναν μήνα αργότερα, το Ιράν απέλασε τέσσερις Αζέρους διπλωμάτες.

Οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών είναι για χρόνια τεταμένες.

Το Αζερμπαϊτζάν, πρώην σοβιετική δημοκρατία, είναι στενός σύμμαχος της Τουρκίας, ιστορικός αντίπαλος του Ιράν, αλλά και του Ισραήλ, άσπονδου εχθρού της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Το Ισραήλ είναι σημαντικός προμηθευτής όπλων για το Αζερμπαϊτζάν.

Αναλυτές εκτιμούν ότι το έδαφος του Αζερμπαϊτζάν θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για μια ενδεχόμενη επίθεση κατά του Ιράν από το Ισραήλ, κάτι που το Μπακού έχει αρνηθεί κατηγορηματικά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.