Η Ταϊβάν σταματάει εξαγωγές εργαλειομηχανών στη Ρωσία

Η Ταϊβάν διέκοψε τις εξαγωγές εργαλειομηχανών στη Ρωσία, μετά την αυστηροποίηση των κανονισμών εξαγωγικού ελέγχου, που σχετίζεται με το ενδεχόμενο να χρησιμοποιηθούν οι εργαλειομηχανές για στρατιωτικούς σκοπούς, αναφέρει η εφημερίδα Taiwan News.

Η εφημερίδα επικαλείται το υπουργείο Οικονομίας της χώρας, που προέβη σε σχετική ανακοίνωση, η οποία συνιστά απάντηση σε μια βρετανική έκθεση που δημοσιοποιήθηκε στις 15 Οκτωβρίου από το Royal United Services Institute for Defence and Security και του αμερικανικού Open Source Centre, σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο CAN. Η έκθεση προσδιόριζε την Ταϊβάν ως προμηθευτή εργαλειομηχανών στη Ρωσία.

Δεδομένης της πιθανότητας χρήσης των εργαλειομηχανών σε στρατιωτικές εφαρμογές, το υπουργείο έχει εφαρμόσει μια σειρά μέτρων για τον περιορισμό των εξαγωγών. Τα μέτρα αυτά έχουν επιδείξει τα πρώτα σημάδια αποτελεσματικότητας.

Ο κατάλογος ελέγχου εξαγωγών της Ταϊβάν επεκτάθηκε στις 8 Μαρτίου για να συμπεριλάβει 77 κωδικούς του εναρμονισμένου συστήματος (HS) για τις εργαλειομηχανές. Οι εξαγωγές αυτών των προϊόντων προς τη Ρωσία έχουν έκτοτε μηδενιστεί.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

