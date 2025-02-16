Φορτίο αμερικανικών βαρέων βομβών έφθασε στο Ισραήλ τη διάρκεια της νύχτας, όπως δήλωσε σήμερα το ισραηλινό υπουργείο Άμυνας, ενώ ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο πραγματοποιεί επίσκεψη στην Ιερουσαλήμ, όπου αναμένεται να έχει συναντήσεις με την ισραηλινή ηγεσία.

«Φορτίο βαρέων βομβών που πρόσφατα αποδεσμεύθηκε από την αμερικανική κυβέρνηση παρελήφθη και εκφορτώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας στο Ισραήλ», δήλωσε το υπουργείο σε ανακοίνωση, σε μια αναφορά σε βόμβες ΜΚ-84, τη διάθεση των οποίων επέτρεψε πρόσφατα η αμερικανική κυβέρνηση.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε πρόσφατα σε άρση της αναστολής που είχε επιβάλει ο προκάτοχός του Τζο Μπάιντεν στην παράδοση αυτών των βομβών λόγω ανησυχιών για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχουν στον άμαχο πληθυσμό, κυρίως σε πυκνοκατοικημένες περιοχές στη Λωρίδα της Γάζας.

Η MK-84 είναι μία βόμβα 2.000 λιβρών, που μπορεί να διαπεράσει ένα παχύ στρώμα μπετόν και μετάλλου, δημιουργώντας μεγάλη ακτίνα έκρηξης. Σύμφωνα με το Reuters, η κυβέρνηση Μπάιντεν είχε στείλει χιλιάδες βόμβες 2.000 λιβρών στο Ισραήλ μετά την επίθεση Παλαιστίνιων μαχητών της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, αλλά αργότερα ανέστειλε την παράδοση ενός εκ των φορτίων.

Η Ουάσινγκτον έχει ανακοινώσει βοήθεια ύψους δισεκατομμυρίων δολαρίων προς το Ισραήλ από τότε που ξέσπασε ο πόλεμος.

Πηγή: skai.gr

