Κλέβερλι: Πολλοί έβγαλαν βιαστικά συμπεράσματα για την έκρηξη στο νοσοκομείο

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου, Τζέιμς Κλέβερλι, ζήτησε «ψυχραιμία» και να «περιμένουμε τα γεγονότα» πριν βγάλουμε συμπεράσματα, αναφορικά με τις ευθύνες για τη χθεσινοβραδινή φονική έκρηξη στο νοσοκομείο Αλ Αχλί στη Γάζα.

Με ανάρτησή του στο Χ, ο Τζέιμς Κλέβερλι είπε ότι «πάρα πολλοί έβγαλαν βιαστικά συμπεράσματα» σχετικά με το περιστατικό, προειδοποιώντας ότι «το να κάνουμε σε αυτό λάθος θα έθετε σε κίνδυνο ακόμη περισσότερες ζωές».

Last night, too many jumped to conclusions around the tragic loss of life at Al Ahli hospital.



Getting this wrong would put even more lives at risk.



Wait for the facts, report them clearly and accurately.



Cool heads must prevail.