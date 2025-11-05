Σε μια πρωτοφανή επιχείρηση, η οποία ξεκίνησε το 2020, η Europol και η γερμανική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία κατά του Εγκλήματος (ΒΚΑ) εξάρθρωσαν παγκόσμιο κύκλωμα διαδικτυακής απάτης και ξεπλύματος μαύρου χρήματος που φέρεται να καταχράστηκε περισσότερα από 300 εκατομμύρια ευρώ.

Στο πλαίσιο της «Επιχείρησης Επιστροφής Χρημάτων», οι ειδικές υπηρεσίες πραγματοποίησαν χθες, Τρίτη, ταυτόχρονα εφόδους σε 60 ακίνητα, γραφεία και κατοικίες υπόπτων στη Γερμανία, στις ΗΠΑ, στον Καναδά, στη Σιγκαπούρη, στο Λουξεμβούργο, στην Ισπανία, στην Κύπρο και στην Ολλανδία.

Εκτελέστηκαν συνολικά 44 εντάλματα σύλληψης για 36 άνδρες και 8 γυναίκες ηλικίας από 32 έως 70 ετών, με κατηγορίες για οργανωμένη διαδικτυακή απάτη, για ξέπλυμα μαύρου χρήματος και για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.

Οι δράστες οι οποίοι εκτιμάται ότι καταχράστηκαν προσωπικά δεδομένα τουλάχιστον 4,3 εκατομμυρίων κατόχων πιστωτικών καρτών από 193 χώρες.

Το δίκτυο χρησιμοποιούσε ως κάλυψη εικονικές εταιρίες, κυρίως στην Κύπρο και στη Βρετανία.

Συνολικά, η εκτιμώμενη ζημία από το σχέδιο απάτης υπερβαίνει τα 300 εκατομμύρια ευρώ, με τις απόπειρες ζημιών να ανέρχονται σε πάνω από 750 εκατομμύρια ευρώ.

Η Εισαγγελία του Κόμπλεντς και η ΒΚΑ διεξάγουν την σχετική έρευνα ήδη από τον Δεκέμβριο του 2020, ενώ η Europol συμμετέχει από τον Μάιο του 2023.

Πώς δρούσε το κύκλωμα

Σύμφωνα με την κοινή ανακοίνωση που εξέδωσαν η Εισαγγελία τους Κόμπλεντς, η ΒΚΑ και η Ομοσπονδιακή Αρχή Χρηματοοικονομικής Εποπτείας (BaFin), κατά το διάστημα 2016-2021 οι δράστες φέρονται να χρησιμοποίησαν τα κλεμμένα δεδομένα προκειμένου να δημιουργήσουν 19 εκατομμύρια ψεύτικες διαδικτυακές συνδρομές σε ιστότοπους πορνογραφίας, γνωριμιών και streaming.

Οι πλατφόρμες είχαν προγραμματιστεί ώστε να μην είναι ανιχνεύσιμες από τις μηχανές αναζήτησης, ενώ 50 ευρώ χρεώνονταν μηνιαίως σε πιστωτικές κάρτες άλλων ατόμων, με δυσνόητες περιγραφές συναλλαγών, τις οποίες είτε δεν επισήμαιναν είτε δεν μπορούσαν να αναγνωρίσουν.

Το δίκτυο χρησιμοποιούσε τις υποδομές τεσσάρων μεγάλων γερμανικών παρόχων υπηρεσιών πληρωμών και 6 Γερμανοί εργαζόμενοι σε αυτούς, φέρονται να έχουν συνεργαστεί με το κύκλωμα παρέχοντάς του πρόσβαση στο σύστημα - επ' αμοιβή.

Κατά τις χθεσινές εφόδους, κατασχέθηκαν σκληροί δίσκοι, φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές και κινητά τηλέφωνα, ενώ πάγωσαν ύποπτα περιουσιακά στοιχεία.

Ο επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα Εσωτερικών Υποθέσεων και Μετανάστευσης Μάγκνους Μπρούνερ έκανε λόγο για «απόλυτη επιτυχία» της επιχείρησης, η οποία, όπως είπε στην BILD, «αποτελεί απόδειξη της δύναμης της διεθνούς συνεργασίας και της διασυνοριακής συνεργασίας εντός της ΕΕ και με τους διεθνείς εταίρους».

Από την πλευρά της ΒΚΑ, η αντιπρόεδρος της υπηρεσίας Μαρτίνα Λινκ επισήμανε ότι επρόκειτο για ένα «σημαντικό πλήγμα κατά της παγκόσμιας σκηνής οικονομικής απάτης».

