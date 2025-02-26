Όταν ο σχεδιαστής Guo Qingshan, από τη Σαγκάη, δημοσίευσε μια φωτογραφία από τις διακοπές του, την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, δεν μπορούσε να φανταστεί ότι μέσω αυτής θα σύστηνε στον κόσμο ένα νέο τουριστικό hot spot στην Κίνα.

Ο Guo είχε πάει για πεζοπορία στην κεντρική επαρχία Χουμπέι, στα τέλη Ιανουαρίου. Καθώς επεξεργαζόταν τις φωτογραφίες του, παρατήρησε κάτι που δεν είχε δει προηγουμένως.

Στο βάθος διακρινόταν ένα βουνό που η άκρη του έμοιαζε με κεφάλι κουταβιού.

«Ήταν τόσο μαγικό και χαριτωμένο. Ήμουν ενθουσιασμένος όταν το ανακάλυψα», είπε ο Guo, στο CNN.

On February 23, 2025, at the bank of the #XilingGorge in Zigui County, #Yichang City, #Hubei Province, a tourist is photographing their #petdog posing in front of the "#PuppyMountain," a newly popular natural wonder resembling a crouching #puppy. #ChinaTravel pic.twitter.com/eAyHEawSla — Youth China (@YouthChina) February 24, 2025

«Μοιάζει σαν να πίνει νερό ή να κοιτάζει τα ψάρια. Επίσης, φαίνεται σαν να προστατεύει ήσυχα τον ποταμό Γιανγκτσέ», περιέγραψε ο Guo.

Η ανάρτηση του Guo στην κινεζική εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης Xiaohongshu (RedNote) συγκέντρωσε 120.000 likes μέσα σε 10 ημέρες. Στην πλατφόρμα Weibo, το hashtag #xiaogoushan — που στα κινεζικά σημαίνει «Βουνό-Κουτάβι» — προσέλκυσε εκατομμύρια προβολές.

Πολλοί ταξίδεψαν απευθείας στην περιοχή για να δουν το βουνό από κοντά, ενώ κάποιοι έφεραν μαζί τους και τους σκύλους τους για να τραβήξουν φωτογραφίες.

«Βουνό-Κουτάβι, έφτασα!» έγραψε ένας χρήστης στο RedNote, συνοδεύοντας την ανάρτησή του με φωτογραφίες του βουνού. «Απλά χαϊδέψτε το κεφάλι του κουταβιού και όλα θα πάνε καλά».

Ο βράχος βρίσκεται στην επαρχία Zigui της πόλης Yichang και μπορεί να το δει κανείς από μια ειδική εξέδρα παρατήρησης. Ο ποταμός Γιανγκτσέ, ο μεγαλύτερος ποταμός στην Κίνα και ο τρίτος μεγαλύτερος στον κόσμο, ρέει μέσα από την ορεινή αυτή περιοχή.

Μετά την απρόσμενη επιτυχία της φωτογραφίας του Guo, πολλοί χρήστες άρχισαν να μοιράζονται δικές τους φωτογραφίες από την ίδια τοποθεσία, λέγοντας πως δεν είχαν προσέξει ποτέ ότι το βουνό μοιάζει με σκύλο.

