Ο Ισραηλινός Γιάρντεν Μπίμπας, πρώην όμηρος της Χαμάς η σύζυγος και τα δύο μικρά αγόρια του οποίου σκοτώθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας, τους ζήτησε σήμερα συγνώμη επειδή δεν μπόρεσε να τους προστατεύσει στη διάρκεια της επίθεσης της παλαιστινιακής οργάνωσης εναντίον του Ισραήλ, στις 7 Οκτωβρίου 2023.

«Σίρι, σας ζητώ συγνώμη που δεν μπόρεσα να σας προστατεύσω», δήλωσε ο Γιάρντεν Μπίμπας στον επικήδειο λόγο του κατά τη διάρκεια της κηδείας της συζύγου του Σίρι και των δύο μικρών τους αγοριών, του Κφιρ και του Άριελ, σε νεκροταφείο κοντά στο κιμπούτς Νιζ Ορ, όπου οι 4 τους απήχθησαν από τη Χαμάς.

Παράλληλα, η οικογένεια Μπίμπας ζήτησε από όλους τους Ισραηλινούς αξιωματούχους να αναλάβουν την ευθύνη για τους θανάτους των αγαπημένων τους.

«Η συγχώρεση δεν έχει νόημα μέχρι να διερευνηθούν οι αποτυχίες και όλοι οι υπεύθυνοι να λογοδοτήσουν», είπε η Όφρι Μπίμπας στην κηδεία της κουνιάδας της και των δύο ανιψιών της. «Αυτοί (σ.σ. οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι) θα μπορούσαν να σας είχαν σώσει, αλλά προτίμησαν την εκδίκηση», πρόσθεσε.

Οι σοροί της Σίρι και των δύο παιδιών της Κφιρ και Άριελ, ηλικίας οκτώμισι μηνών και τεσσάρων ετών όταν απήχθησαν, παραδόθηκαν στο Ισραήλ την περασμένη εβδομάδα από τη Χαμάς στο πλαίσιο της συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας.

Νωρίτερα σήμερα χιλιάδες άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί στους δρόμους του Ισραήλ από τους οποίους πέρασε η νεκρώσιμη πομπή.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

