Το Ισραήλ ανακοίνωσε συμφωνία με τη Χαμάς για την επιστροφή των σορών 4 ομήρων

Η παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς ανακοίνωσε σήμερα ότι η ημερομηνία της ανταλλαγής παλαιστίνιων φυλακισμένων με τις σορούς Ισραηλινών ομήρων θα ανακοινωθεί σε εύθετο χρόνο.

Όπως σημείωσε, η ανταλλαγή θα πραγματοποιηθεί «μέσω ενός νέου μηχανισμού» ο οποίος εγγυάται τη δέσμευση του Ισραήλ, μεταδίδει το πρακτορείο Reuters.

Το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε σήμερα ότι συνήφθη συμφωνία με τους μεσολαβητές ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς για την επιστροφή των σορών τεσσάρων ισραηλινών ομήρων που κρατούνται στη Γάζα.

Ερωτηθείς από το Γαλλικό Πρακτορείο αν συνήφθη μια τέτοια συμφωνία, ένας εκπρόσωπος του γραφείου του πρωθυπουργού απάντησε «ναι», χωρίς άλλες λεπτομέρειες.

Ένας άλλος ισραηλινός αξιωματούχος επιβεβαίωσε επίσης την πληροφορία, ενώ δύο αξιωματούχοι της Χαμάς δήλωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι οι σοροί των ομήρων θα παραδοθούν αύριο, Πέμπτη, με αντάλλαγμα περισσότερους από 600 φυλακισμένους Παλαιστινίους, την απελευθέρωση των οποίων είχε μπλοκάρει από το Σάββατο το Ισραήλ.

Οι μεσολαβητές «ενημέρωσαν τη Χαμάς ότι η διαδικασία ανταλλαγής» ομήρων και φυλακισμένων «πρόκειται να αρχίσει την Πέμπτη». Βάσει της συμφωνίας, η Χαμάς και άλλες ένοπλες οργανώσεις «θα παραδώσουν τέσσερις σορούς Ισραηλινών (ομήρων) και, σε αντάλλαγμα, το Ισραήλ θα απελευθερώσει περισσότερους από 600» Παλαιστινίους που κρατούνται στις φυλακές του, διευκρίνισαν οι εν λόγω δύο αξιωματούχοι.

Οι απελευθερώσεις αυτές επρόκειτο να πραγματοποιηθούν στις 22 Φεβρουαρίου, όταν η Χαμάς είχε παραδώσει έξι Ισραηλινούς. Όμως το Ισραήλ είχε ματαιώσει τότε την προβλεπόμενη απελευθέρωση 620 Παλαιστινίων, απαιτώντας να μπει ένα τέλος στις «εξευτελιστικές τελετές» που σκηνοθετούνται από τη Χαμάς με κάθε απελευθέρωση ομήρων.

Σε απάντηση, η Χαμάς είχε κατηγορήσει το Ισραήλ ότι «θέτει σε σοβαρό κίνδυνο όλη τη συμφωνία εκεχειρίας» και είχε καλέσει τις μεσολαβήτριες χώρες -τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Κατάρ και την Αίγυπτο- να επέμβουν.

Η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού έχει διαμαρτυρηθεί εναντίον αυτών των τελετών, στη διάρκεια των οποίων οι όμηροι εκτίθενται πάνω σε εξέδρες μπροστά στο πλήθος, και είχε καλέσει όλα τα μέρη να προχωρούν στις ανταλλαγές φυλακισμένων και ομήρων «με αξιοπρεπή και ιδιωτικό τρόπο».

Με την ανταλλαγή των τεσσάρων σορών των ισραηλινών ομήρων με φυλακισμένους Παλαιστινίους ολοκληρώνεται η πρώτη φάση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα που ισχύει από τις 19 Ιανουαρίου και ολοκληρώνεται την 1η Μαρτίου.

Το Γαλλικό Πρακτορείο σημειώνει πως, τρεις ημέρες πριν από το τέλος αυτής της πρώτης φάσης, δεν διεξάγονται διαπραγματεύσεις για τους όρους της δεύτερης φάσης, που πρόκειται να σηματοδοτήσει το τέλος του πολέμου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

