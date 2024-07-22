Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Οι αντιδράσεις των Ρόμπερτ Ντε Νίρο, Στρέιζαντ, Τζον Λέτζεντ και άλλων διάσημων του Χόλυγουντ στην απόφαση του Μπάιντεν να αποσυρθεί

Χολιγουντιανοί σταρ έσπευσαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να εκφράσουν δημόσια τη στήριξή τους τόσο στον Αμερικανό πρόεδρο, όσο και στην αντιπρόεδρο Κάμαλα Χάρις

Robert De Niro

Μετά την ανακοίνωση της απόσυρσης του Τζο Μπάιντεν (Joe Biden) από την προεδρική κούρσα των εκλογών του Νοεμβρίου και τη διαβεβαίωση της Κάμαλα Χάρις (Kamala Harris) ότι είναι έτοιμη να διεκδικήσει και να «εξασφαλίσει το χρίσμα» των Δημοκρατικών για να «νικήσει τον Ντόναλντ Τραμπ», χολιγουντιανοί σταρ έσπευσαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να εκφράσουν δημόσια τη στήριξή τους τόσο στον Αμερικανό πρόεδρο, όσο και στην αντιπρόεδρο Κάμαλα Χάρις, σύμφωνα με τον Guardian.

Ο βραβευμένος με Grammy τραγουδιστής Τζον Λέτζεντ (John Legend) έγραψε ότι ο Τζο Μπάιντεν «είχε κερδίσει με το παραπάνω την επανεκλογή του, αλλά ο χρόνος και η ηλικία έρχονται για όλους μας» σε μια μακροσκελή ανάρτηση στο Instagram πριν υποστηρίξει την Κάμαλα Χάρις.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by John Legend (@johnlegend)

Η θρυλική καλλιτέχνις Μπάρμπρα Στρέιζαντ (Barbra Streisand) έγραψε στο Χ ότι «ο Τζο Μπάιντεν θα μείνει στην ιστορία ως ένας άνθρωπος που πέτυχε σημαντικά επιτεύγματα στην τετραετή θητεία του. Θα πρέπει να είμαστε ευγνώμονες για την υποστήριξη της δημοκρατίας μας».

Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο (Robert De Niro) εξέφρασε τον «σεβασμό, το θαυμασμό και την αγάπη του» στον Αμερικανό Πρόεδρο για την απόφασή του. «Σε μια έξυπνη πολιτική πράξη και δείχνοντας ανιδιοτελή πατριωτισμό, ο Τζο Μπάιντεν έκανε ένα βήμα πίσω για να ανοίξει τον δρόμο ώστε να γίνει πρόεδρος ένας άλλος Δημοκρατικός … επειδή δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό για τη χώρα μας από το να νικήσουμε τον Ντόναλντ Τραμπ στην κάλπη. «Με σεβασμό, θαυμασμό και στοργή, σας ευχαριστώ, κ. πρόεδρε» ανέφερε σe δήλωσή του στο «The Hill» ο κορυφαίος ηθοποιός.

Η βραβευμένη με Όσκαρ Τζέιμι Λι Κέρτις (Jamie Lee Curtis) σε μία από τις αναρτήσεις της στο Ιnstagram περιέγραψε τη Χάρις ως «αξιόπιστη και δοκιμασμένη» προσθέτοντας ότι «είναι υπέρμαχος των δικαιωμάτων των γυναικών και των μαύρων. Το μήνυμά της είναι ένα μήνυμα Ελπίδας και Ενότητας για την Αμερική, σε μια εποχή μεγάλου εθνικού διχασμού» πρόσθεσε.

Ο οικοδεσπότης talk show και κωμικός Τζον Στιούαρτ (Jon Stewart έγραψε τη λέξη «Θρύλος» σε ανάρτησή του στο X.

Ο πρωταγωνιστής του «Star Wars» Μαρκ Χάμιλ (Mark Hamill) σε ανάρτησή του στο X μοιράστηκε ότι «τώρα είναι καθήκον όλων μας ως πατριώτες Αμερικανοί να εκλέξουμε τον Δημοκρατικό που θα τιμήσει & θα προωθήσει την κληρονομιά του».

Η σταρ του «Hocus Pocus», Μπέτι Μίντλερ (Bette Midler) χαρακτήρισε τον Μπάιντεν «αληθινό Αμερικανό πατριώτη», γράφοντας στο X: «Είναι ο πιο σπάνιος πολιτικός, ένας έντιμος άνθρωπος που ζει σύμφωνα με τις αξίες του».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Guardian

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν Καμάλα Χάρις Εκλογές στις ΗΠΑ Αμερικανικές Εκλογές
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
3 0 Bookmark