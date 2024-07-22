Μπανγκλαντές: Περισσότερες από 500 συλλήψεις στην πρωτεύουσα

Περισσότεροι από 500 άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων ηγετών της αντιπολίτευσης, συνελήφθησαν στην Ντάκα, την πρωτεύουσα του Μπανγκλαντές, μετά τα βίαια επεισόδια που ξέσπασαν κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων τις τελευταίες ημέρες κατά των ποσοστώσεων στις προσλήψεις στον δημόσιο τομέα, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία.

«Τουλάχιστον 532 άνθρωποι συνελήφθησαν στον απόηχο των επεισοδίων», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο εκπρόσωπος της αστυνομίας της Ντάκα Φαρούκ Χοσεΐν. «Μεταξύ αυτών είναι ηγέτες του BNP», του Εθνικού Κόμματος του Μπαγκλαντές, ενός κόμματος της αντιπολίτευσης, πρόσθεσε.

Το τμήμα εφέσεων του Ανώτατου Δικαστηρίου απέρριψε απόφαση δικαστηρίου κατώτερης βαθμίδας που είχε επαναφέρει τις ποσοστώσεις, αποφασίζοντας ότι το 93% των θέσεων εργασίας στον δημόσιο τομέα θα είναι ανοικτό σε υποψηφίους με αξιοκρατικό τρόπο, χωρίς να ισχύουν ποσοστώσεις, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Οι διαδηλώσεις ξεκίνησαν στις αρχές Ιουλίου, με αίτημα να τροποποιηθεί το σύστημα των προσλήψεων στον δημόσιο τομέα. Σήμερα περίπου οι μισές θέσεις προορίζονται για συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες, όπως για τα παιδιά των βετεράνων του απελευθερωτικού πολέμου της χώρας απέναντι στο Πακιστάν. Η κοινωνική κρίση μετατράπηκε σε πολιτική για την πρωθυπουργό Σεΐχ Χασίνα, η οποία αποδοκιμάζεται στους δρόμους της πρωτεύουσας με το σύνθημα «Κάτω η δικτάτορας».

Οι αιματηρές συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών φοιτητών και αστυνομίας έχουν στοιχίσει τη ζωή σε 114 ανθρώπους, σύμφωνα με το Reuters. Με βάση καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου τουλάχιστον 133 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί αυτή την εβδομάδα στο Μπανγκλαντές.

Την περασμένη εβδομάδα η Σεΐχ Χασίνα έριξε λάδι στη φωτιά, παραλληλίζοντας τους διαδηλωτές με τους «συνεργάτες» του Πακιστάν κατά την περίοδο του απελευθερωτικού πολέμου.

