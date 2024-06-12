Η ισπανική κυβέρνηση θα επιδιώξει να παρατείνει περικοπή του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) στα βασικά είδη διατροφής πέραν της 30ης Ιουνίου, δήλωσε σήμερα ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ σε τηλεοπτική συνέντευξη που παραχώρησε.

Τον Ιανουάριο 2023, η Ισπανία κατήργησε τον ΦΠΑ σε βασικά τρόφιμα, όπως το ψωμί, το τυρί, το γάλα, τα φρούτα, τα λαχανικά και τα δημητριακά, για τα οποία ίσχυε προηγουμένως συντελεστής 4%, για να θωρακίσει τους καταναλωτές από τις συνέπειες του αυξανόμενου πληθωρισμού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

