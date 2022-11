Κάτοικοι της Γκουανγκτζόου στην Κίνα διαδηλώνουν και έρχονται αντιμέτωποι με την αστυνομία, διαμαρτυρόμενοι κατά του lockdown 

Κάτοικοι στην Γκουανγκτζόου ήρθαν αντιμέτωποι με δυνάμεις της τάξης ύστερα από την παράταση του lockdown, σύμφωνα με βίντεο, την αυθεντικότητα των οποίων διασταύρωσε το Γαλλικό Πρακτορείο, σε μια ένδειξη της αυξανόμενης αγανάκτησης για την πολιτική των ‘μηδενικών κρουσμάτων Covid’.

Από τον περασμένο μήνα, ένα μέρος των 18 εκατ. κατοίκων της μητρόπολης αυτής τέθηκε σε καθεστώς περιοριστικών μέτρων για τις μετακινήσεις, λόγω της έξαρσης της επιδημίας.

NEW - People in China's Guangzhou city tear down COVID barricades. pic.twitter.com/M28Rw63APC

Η περιοχή της Χαϊτζού, όπου κατοικούν περίπου 1,8 εκατ. κάτοικοι, είναι αυτή όπου εντοπίζονται τα περισσότερα θετικά κρούσματα. Χθες, οι αρχές αποφάσισαν να παρατείνουν έως αύριο, Τετάρτη, το βράδυ το lockdown που ισχύει στο μεγαλύτερο μέρος της περιοχής.

Σε βίντεο που αναρτήθηκαν χθες βράδυ στο Διαδίκτυο, την αυθεντικότητα των οποίων διασταύρωσε το Γαλλικό Πρακτορείο, φαίνονται εκατοντάδες κάτοικοι να διαδηλώνουν στους δρόμους. Κάποιοι, σε μικρές ομάδες, έσπασαν τα μεγάλα πλαστικά οδοφράγματα που χρησιμεύουν για να τεθούν υπό περιορισμό κτίρια ή ολόκληρες γειτονιές. Σε άλλες εικόνες στην περιοχή της Χαϊτζού, διαδηλωτές βάλλουν κατά αξιωματούχων που φορούν την λευκή στολή προστασίας για τον κορονοϊό.

Protests in Southern China over Covid lockdowns ! These issues are seldom talked about by the international press . #China pic.twitter.com/2A90Q5EeRl