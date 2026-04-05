Ιράν: Ρεκόρ μεγαλύτερης διάρκειας διακοπής πρόσβασης στο διαδίκτυο

«Η διακοπή της πρόσβασης στο διαδίκτυο σε εθνική κλίμακα στο Ιράν είναι πλέον η μεγαλύτερη σε διάρκεια που έχει καταγραφεί ποτέ σε μια χώρα»

Ιράν, διαδίκτυο

Η διακοπή πρόσβασης στο διαδίκτυο που έχουν επιβάλει οι αρχές στο Ιράν έσπασε το ρεκόρ της μεγαλύτερης διάρκειας που έχει καταγραφεί ποτέ σε εθνική εμβέλεια, ανέφερε σήμερα η μη κυβερνητική οργάνωση NetBlocks, η οποία παρακολουθεί την κυβερνοασφάλεια.

"Η διακοπή της πρόσβασης στο διαδίκτυο σε εθνική κλίμακα στο Ιράν είναι πλέον η μεγαλύτερη σε διάρκεια που έχει καταγραφεί ποτέ σε μια χώρα, ξεπερνώντας όλα τα προηγούμενα αντίστοιχης βαρύτητας επεισόδια, καθώς έχει φτάσει στην 37η συναπτή ημέρα", επεσήμανε η NetBlocks στο Χ.

Η ΜΚΟ διευκρίνισε ότι στο παρελθόν έχει καταγράψει μεγαλύτερες περιόδους διακοπών, αλλά σε περιφερειακή κλίμακα, σημειώνοντας επίσης ότι η Βόρεια Κορέα δεν έχει ποτέ συνδεθεί με το παγκόσμιο διαδίκτυο.

Διαβάστε εδώ περισσότερα για την κρίση στη Μέση Ανατολή

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

TAGS: Ιράν Διαδίκτυο Κρίση στη Μέση Ανατολή
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
