Ο πιλότος ενός μικρού τουριστικού αεροσκάφους που σκοτώθηκε την περασμένη εβδομάδα αφού έπεσε με το αεροπλάνο του στον υψηλότερο ουρανοξύστη του Πεκίνου, προκαλώντας τον τραυματισμό 13 ανθρώπων, είχε αυτοκτονικές τάσεις, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές.

Το αεροσκάφος προσέκρουσε την Παρασκευή, 26 Ιουνίου, λίγο πριν από τις 18:00 στον πύργο Citic, ύψους 528 μέτρων, που βρίσκεται στην επιχειρηματική συνοικία στο ανατολικό τμήμα της κινεζικής πρωτεύουσας, πολύ κοντά στο κτίριο της δημόσιας τηλεόρασης CCTV.

Το συμβάν είχε προκαλέσει κατάπληξη στους κατοίκους και τους εργαζομένους εκεί κοντά, γιατί το Πεκίνο είναι μια πόλη όπου ισχύουν εξαιρετικά αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Ο ουρανοξύστης βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των επτά χιλιομέτρων από την έδρα της κυβέρνησης όπου βρίσκονται συνήθως οι Κινέζοι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι.

Ο πιλότος, που είχε γεννηθεί στο Πεκίνο, ήταν ηλικίας 66 ετών, διαζευγμένος, ζούσε μόνος και "υπέφερε από καιρό από αϋπνία και άγχος", ανέφερε σε ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα η κυβέρνηση της επαρχίας Τσαογιάνγκ, όπου εκτυλίχθηκε η τραγωδία.

«Το προσωπικό του ημερολόγιο περιελάμβανε αρκετές σημειώσεις όπου αναφερόταν στην πρόθεσή του να βάλει τέλος στη ζωή του», υπογράμμισε.

Ο άνδρας είχε αποκτήσει δίπλωμα πιλότου αθλητικού αεροσκάφους το 2021, στη συνέχεια άδεια πιλότου ιδιωτικού αεροσκάφους το 2024, ανέφερε ακόμη.

Την ημέρα του συμβάντος, είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο του Πινγκού, προαστίου του Πεκίνου, στη συνέχεια "εγκατέλειψε την καθορισμένη ζώνη πτήσης" και "σταμάτησε κάθε επικοινωνία" προτού προσκρούσει στον ουρανοξύστη, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ο πύργος Citic, ένας ουρανοξύστης από γυαλί και χάλυβα, που δεσπόζει στην επιχειρηματική συνοικία, περιλαμβάνει 108 επίπεδα πάνω από το έδαφος.

Πηγή: skai.gr

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