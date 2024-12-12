Τουρκία: Πολίτης αφιέρωσε ερωτικό τραγούδι στον Ερντογάν – Αμήχανος ο πρόεδρος – Βίντεο

«Λατρεύω τα όμορφά σου φρύδια»… Ένας Τούρκος πολίτης αφιέρωσε… ερωτικό τραγούδι στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κων/πολη Μανώλης Κωστίδης, με συνέπεια την έκδηλη αμηχανία του Τούρκου προέδρου. Ο Ερντογάν και οι συνεργάτες του κοιτούσαν τον Τούρκο να «τα δίνει όλα», με απορία, και όχι απαραίτητα με ευχαρίστηση.

«Κύριε πρόεδρέ μου αυτο το αφιερώνω σε εσένα και στην οικογένεια σου:

Γίνομαι θυσία για τα μαύρα σου μαλλιά... τα άσπρα σου μαλλιά

Θαυμάζω τα γλυκά σου λόγια

Λατρεύω τα όμορφα σου φρύδια

Ταλαιπωρήθηκα, εξαντλήθηκα

Αν ήξερα πως θα πνιγούν τα όνειρα μου, στην πόλη του Άντεπ θα μάθαινα να αγαπάει. Αν πρόεδρέ μου θέλετε να είστε ευτυχισμένος θα πρεπει να ξέρετε να αγαπάτε. Αν αγαπάς πραγματικά, θα πρέπει να αφιερώσεις τη ζωή σου στην Τουρκία. Αυτή η καρδιά μου φτερουγίζει… Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν! Ο κόσμος αυτός είναι όμορφος μαζί σου. Μαζί σου ο κόσμος αυτός είναι τόσο γλυκός!»



Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Gaziantep ziyaretinde ilginç anlar.



Tiktok videoları çeken bir vatandaş, değişik hareketler yaparak şiir okudu, Erdoğan da şaşırdı:



“Sevgi dolu gönlümde bir kuş gibi kanatlı,

Dünyam Recep Tayyip Erdoğan,

Seninle güzel seninle…” pic.twitter.com/R17PJPmeCH — Aykırı (@aykiricomtr) December 10, 2024

Πηγή: skai.gr

