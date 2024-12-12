Τουρκία: Πολίτης αφιέρωσε ερωτικό τραγούδι στον Ερντογάν – Αμήχανος ο πρόεδρος – Βίντεο

Λογαριασμός
«Λατρεύω τα όμορφά σου φρύδια»: Βίντεο με Τούρκο να αφιερώνει… ερωτικό τραγούδι στον Ερντογάν – Αμήχανος ο πρόεδρος

«Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν! Ο κόσμος αυτός είναι όμορφος μαζί σου. Μαζί σου ο κόσμος αυτός είναι τόσο γλυκός!»

«Λατρεύω τα όμορφά σου φρύδια»… Ένας Τούρκος πολίτης αφιέρωσε… ερωτικό τραγούδι στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κων/πολη Μανώλης Κωστίδης, με συνέπεια την έκδηλη αμηχανία του Τούρκου προέδρου. Ο Ερντογάν και οι συνεργάτες του κοιτούσαν τον Τούρκο να «τα δίνει όλα», με απορία, και όχι απαραίτητα με ευχαρίστηση. 

«Κύριε πρόεδρέ μου αυτο το αφιερώνω σε εσένα και στην οικογένεια σου:

Γίνομαι θυσία για τα μαύρα σου μαλλιά... τα άσπρα σου μαλλιά

Θαυμάζω τα γλυκά σου λόγια

Λατρεύω τα όμορφα σου φρύδια

Ταλαιπωρήθηκα, εξαντλήθηκα

Αν ήξερα πως θα πνιγούν τα όνειρα μου, στην πόλη του Άντεπ θα μάθαινα να αγαπάει. Αν πρόεδρέ μου θέλετε να είστε ευτυχισμένος θα πρεπει να ξέρετε να αγαπάτε. Αν αγαπάς πραγματικά, θα πρέπει να αφιερώσεις τη ζωή σου στην Τουρκία. Αυτή η καρδιά μου φτερουγίζει… Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν! Ο κόσμος αυτός είναι όμορφος μαζί σου. Μαζί σου ο κόσμος αυτός είναι τόσο γλυκός!»
 

