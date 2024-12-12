Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Λόιντ Όστιν τόνισε στον Ισραηλινό ομόλογό του Ισραέλ Κατς πως είναι σημαντικό να υπάρξει στενός συντονισμός των δυο χωρών όσον αφορά τις εξελίξεις στη Συρία, σύμφωνα με ανακοίνωση Τύπου των υπηρεσιών του στο Πεντάγωνο που δόθηκε στη δημοσιότητα χθες Τετάρτη.

Η Ουάσιγκτον παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στη Συρία και τάσσεται υπέρ ειρηνικής πολιτικής μετάβασης χωρίς αποκλεισμούς, σημείωσε ο κ. Όστιν, κατά το κείμενο. Πρόσθεσε πως ο αμερικανικός στρατός θα συνεχίσει τη δράση του για να προληφθεί η επανεμφάνιση της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ) στο έδαφος της Συρίας.

Μετά την κατάρρευση του καθεστώτος του Μπασάρ αλ Άσαντ την Κυριακή, ο ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε εκατοντάδες αεροπορικές επιδρομές στη συριακή επικράτεια για να καταστρέψει τις κυριότερες στρατιωτικές δυνατότητες της χώρας (αεροσκάφη, πλοία, αντιαεροπορικά και άλλα πυραυλικά συστήματα, χημικά όπλα, άλλα είδη οπλισμού και πυρομαχικών).

«Ο υπουργός Όστιν έδωσε έμφαση στη σημασία του στενού συντονισμού των ΗΠΑ και του Ισραήλ όσον αφορά τις εξελίξεις στη Συρία», κατά τις υπηρεσίες του.

Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου, ο κ. Όστιν συζήτησε επίσης με τον κ. Κατς την προοπτική απελευθέρωσης των ομήρων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας από την 7η Οκτωβρίου 2023 και τον παρότρυνε να βελτιώσει την κατάσταση στον πολιορκημένο κι ερειπωμένο παλαιστινιακό θύλακο, όπου η καταστροφική ανθρωπιστική κατάσταση οδηγεί σε καταγγελίες πως διαπράττονται γενοκτονία και σωρεία εγκλημάτων πολέμου, κάτι που διαψεύδει κατηγορηματική η κυβέρνηση του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

